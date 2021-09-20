نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز مبلغ 250 ألف دولار في مسابقة الحلم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم لسحب شهر سبتمبر الجاري مع الإعلامي مصطفي الأغا وقنوات MBC . ويتم التسجيل في مسابقة الحلم 2021 الجديدة . ذلك عن طريق الأرقام التليفونية المرادفة لكل دولة والتي سنوضحها بالتفصيل . كذلك سحب الحلم القادم يتم علي مبلغ 250 ألف دولار . ذلك بجانب جوائز عديدة محددة من برنامج الحلم تصل إلي مبلغ 3 مليون دولار . كما أن وسائل المشاركة في مسابقة الحلم تكون من خلال أرقام الهواتف وعبر الأنترنت ووسائل أخري من برنامج الحلم . والسؤال الذي يدور في أذهان من يرغبون في الفوز بالحلم هو كيف تفوز في مسابقة الحلم 2021 وذلك ما سنوضحه داخل المقال .

الاشتراك في مسابقة الحلم ونبذة عن برنامج الحلم

الاشتراك في مسابقة الحلم ومن تصريحات الإعلامي مصطفي الأغا بأن السحب هذه المرة . سيكون مميزاً جداً وذلك لأن هناك العديد من الجوائز التي ستمنح لفائزين عديدين . ذلك بجانب الفائز الذي سيفوز بمبلغ 250 ألف دولار . كذلك مسابقة الحلم 2021 تحددت بها عدة رحلات داخل الاتحاد الأوروبي تمنح للفائزين بمسابقة الحلم . كما أنه ستعلن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم عن طريق قنوات MBC . كما تم التوضيح أيضاً بأن سحب الحلم القادم سيكون خلال هذه الأسبوع . ولكي ما يتم الاشتراك في الأيام المعدودة المتبقية يمكن لكل من يرغب أن يرسل رسالة نصية . ذلك من خلال الهاتف الخاص به عن طريق الرقم المرادف لبلده .

برنامج الحلم والمشاركة به عن طريق أرقام الهواتف

برنامج الحلم أوضح الأرقام التي يمكن من خلالها المشاركة في الحلم . والسحب المتبقي عليه أيام قليلة . تلك الأرقام التي يمكن المشاركة من خلالها في الحلم . نوضحها وفقاً لكل دولة كالتالي :-

سحب الحلم القادم والمشاركة به من داخل مصر عن طريق رقم 95450 لشركة اتصالات . كذلك يتم المشاركة في برنامج الحلم من خلال رقم 95450 لشركة فودافون . كما يتم التسجيل في الحلم 2021 عن طريق رقم 95450 لشركة ORANGE .

الأرقام المخصصة لدولة العراق في برنامج الحلم

الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة العراق من رقم 2266 شركة ASIASELL .

من داخل دولة العراق من رقم 2266 شركة ASIASELL . كذلك يتم الدخول في سحب الحلم الجديد من خلال رقم 2180 التابع لشركة KOREK .

كما يتم الدخول في برنامج الحلم شهر سبتمبر عن طريق رقم 28331200 لشركة ZAIN .

كافة الأرقام السابقة في مسابقة الحلم يتم من خلالها إرسال رسالة نصية تحتوي علي كلمة DREAM .

سحب الحلم القادم والاشتراك في الحلم من داخل السعودية

تخصيص أرقام مسابقة الحلم 2021 داخل السعودية ورقم 650444 لشركة MOBILY . كما يتم التسجيل في سحب الحلم من داخل السعودية برقم 755505 لشركة ZAIN . كذلك تخصيص رقم 313131 التابع لشركة LEBARA . برنامج الحلم يتم التسجيل به من خلال رقم 300300 لشركة VIRGIN MOBILY . مسابقة الحلم من داخل السعودية يتم الاشتراك بها من خلال رقم 0088216101074 لشركة THURAIA .

أرقام مسابقة الحلم 2021 للسحب الجديد من داخل الكويت

السحب القادم في برنامج الحلم من داخل الكويت عن طريق 96922 لشركة ZAIN .

كما يتم التسجيل في سحب الحلم القادم برقم 50640 لشركة VIVA .

برقم 50640 لشركة VIVA . يتم أيضا ً التسجيل في الحلم من رقم 4141 لشركة GSM .

كيف تفوز في مسابقة الحلم 2021 عبر أرقام هواتف مختلفة لدول مختلفة

يتم المشاركة في مسابقة الحلم في دولة الأردن من رقم 98880 أورانج ، رقم 98858 UMANIAH . كذلك سحب الحلم الجديد من داخل فلسطين 1623 شركة جوال ، ورقم 6750 شركة WATANIA . كما من داخل سوريا الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال رقم 1736 MTN ، ورقم 1736 شركة SYREATEL . مسابقة الحلم من داخل المغرب من خلال رقم 9669 شركة INWI ، رقم 9669 شركة أورانج . الاشتراك في الحلم 2021 من دولة تونس برقم 58988 Ooredo ، ورقم 95988 لشركة Orange .

الاشتراك في مسابقة الحلم مع قنوات MBC والإعلامي مصطفي الأغا . ذلك عن طريق الأرقام المرادفة كل دولة والتي تم توضيحها داخل المقال . وتم التوضيح أن سحب الحلم القادم سيتم خلال أيام معدودة في هذا الأسبوع الجاري . وستعلن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم خلال نفس اليوم الذي سيتم به سحب مسابقة الحلم .