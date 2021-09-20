شوف عروض بنده احتفالًا باليوم الوطني السعودي 91

تعرف على عروض بنده احتفالًا باليوم الوطني السعودي 91 والتي تستمر حتى يوم 21 سبتمبر، احصل على أقوى وأفضل العروض والتخفيضات الحصرية على جميع مستلزمات ومتطلبات المنزل بأقل وأرخص الأسعار احصل عليها الآن من أقرب فرع إلى منزلك.

عروض بنده احتفالًا باليوم الوطني السعودي 91

تقدم لكم شركة بنده أفضل وأقوى العروض والتخفيضات في جميع فروع المملكة العربية السعودية احتفالًا باليوم الوطني، سنتعرف معًا على هذه العروض والتخفيضات، احصل عليها الآن وقل وداعًا للأسعار الغالية:

عرض مميز على معجون طماطم أول قطفة 135 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض رائع على طحينة فاخرة حلواني 500 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.

عرض على حليب طويل الأجل نادك 1 لتر بسعر 36.95 ريال.

كما يوجد عرض رائع على زيت نباتي العربي أو زيت دوار الشمس شمس 2.9 لتر بسعر 28.95 ريال سعودي.

كما توفر عروض مميزة على جميع أنواع اللحوم، فخذ خروف نعيمي بسعر 83.956 ريال سعودي.

عرض على قطع خروف نعيمي بالعظم بسعر رائع 81.95 ريال.

كما توفر عرض على كتف خروف نعيمي بسعر 82.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض مميز على فيليه صدور الدجاج اليوم 900 جرام بسعر 35.50 ريال.

أقوى عروض وتخفيضات بنده

احصل على عروض بنده احتفالًا باليوم الوطني السعودي 91 بأسعار مميزة تقدمها لكم شركة بنده، حيث تقدم عروض مميزة على جميع أنواع الجبن والمخبوزات: