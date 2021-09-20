شوف عروض وتخفيضات الراية السعودية اليوم سبتمبر

احصل على عروض وتخفيضات الراية السعودية اليوم 15 سبتمبر عروض مميزة على جميع منتجات ومستلزمات المنزل بأقل وأرخص الأسعار والتي تستمر حتى يوم 21 سبتمبر 2021، احصل على كل ما تحتاجه الآن من أي فرع من فروع أسواق الراية السعودية.

عروض وتخفيضات الراية السعودية اليوم 15 سبتمبر

تقدم لكم أسواق الراية السعودية المتواجدة في جدة والجنوبية أفضل وأرخص العروض والتخفيضات على كل ما تحتاجه احصل عليها الآن وودع الأسعار الغالية:

عرض مميز على الباشا أرز هندي برياني طويل الحبة 5 كيلو جرام بسعر 28.95 ريال سعودي.

كما توفر عرض على برديكس دجاج كامل 1200 جرام بسعر رائع 113.95 ريال.

بالإضافة إلى عرض على الصافي حليب كامل الدسم أو قليل الدسم بسعر مميز 11.50 ريال سعودي.

عرض على مياه شرب نستلة 1.5 لتر بسعر 4.95 ريال سعودي.

كما توفر عرض على طماطم أردني بالكيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.

عرض على زيت نباتي نخلتين 1.5 لتر بسعر 8.95 ريال سعودي.

أقوى عروض وتخفيضات الراية السعودية

كما توفر أسواق الراية السعودية عروض رائعة ومميزة على حجميع أنواع المخبوزات الطازجة والجبن والفاكهة تعرف عليها في التالي: