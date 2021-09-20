نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريب الحلو بالنوتيلا والسكر البودرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب الحلو بالنوتيلا والسكر البودر، يعتبر الكريب الحلو من أشهى أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويجب تناوله الكبار والصغار وخاصة عند تناوله بجانب العصائر، ويحبون تناولها طوال الوقت لهذا يهتم الكثير من الأمهات لتجهيز الكريب الحلو في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بدون الحاجة إلى شرائها من الخارج، وبالتالي يمكن حشو النوتيلا بحشوات مختلفة ومتنوعة مثل اللحم بالفراخ والجبنه الرومي أو الشيدر وذلك على حسب الرغبة كما يتم تناولها في المحلات الجاهزة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم المقادير وخطوات عمل الكريب الحلو بالنوتيلا.

مقاديرعمل الكريب الحلو

نصف ملعقة كبيرة زبدة ثلاث ملاعق من السكر نصف كوب حليب حبة بيض نصف ملعقة سكر فانيليا نصف كوب شوكولاتة نوتيلا ملعقتين سكر بودر نصف كوب طحين.

طريقة تحضير الكريب الحلو

في الخطوة الأولى نقوم بتذويب الزبدة وبعد ذلك يتم نتركها قليلا حتى تبرد بعد ذلك نبدأ بتجهيز وعاء ويتم تسخينه لمدة عشر دقائق ثم نقوم بخلط الطحين والسكر والملح في وعاء حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك يتم خلط الحليب والبيض ونضيف إليها الزبدة والفانيليا وتقلب المكونات حتى تصبح متجانسه تماما.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الطحين على البيض والحليب والزبدة وتقلب المكونات حتى تصبح سائل ثم نبدأ بوضع كمية بسيطة من الخليط فى المقلاة التي تم تسخينها و بعد أن يصفر لونه قليلا ثم نقوم بقلبها على الوجه الآخر ثم يتم رفعها من على النار.

بعد ذلك يتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية ثم نبدأ بتجهيز طبق ونضع في المنزلة ويتم لفها وتقديمها ساخنة ثم نضيف عليها القليل من السكر البودر ويتم تناول وبالهناء والشفاء.