شوف أقوى عروض لولو هايبر الأوفر وخصوماته القوية على الأجهزة بمناسبة العيد الوطني 91

عروض لولو هايبر ماركت تقدم تشكيلات وتصنيفات رائعة من الأجهزة المختلفة. كما تقدم أقوى الخصومات والتخفيضات بمناسبة العيد الوطني السعودي 91 على كثير من الأجهزة. بالإضافة لذلك فإن متاجر لولو هايبر سوف تحتفل بهذا اليوم مع عملائها المميزين بتقديم أجود وأشهر المنتجات بأسعار مميزة بشكل لا يصدق. لذلك في هذا المقال نقدم لكم بعض وأشهر الأنواع مما يتم عرضه في متاجرهم، ونتمنى من خلال هذا المقال أن ينال على إعجابكم.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية

تقدم لولو أقوى عروضها المذهلة والنارية على الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

احصل على خصم 1208 ريال على أبل أيفون أكس أر، بشاشة مقاسها 6.1 بوصة. كما يتميز الهاتف بوجود مساحة داخلية 128 جيجا بايت، ويعمل بنظام تشغيل ios. بينما مساحة الذاكرة العشوائية 3 جيجا بايت رام، ودقة الكاميرا الأمامية 7 ميجا بكسل. أما دقة الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل، وشدة البطارية 2972 مللي أمبير. بسعر 2291 ريال بدلاً من 3499 ريال سعودي.

سامسونج أية 32، الجهاز من الجيل الخامس، بشاشة حجمها 6.5 بوصة. كما يتميز بأن دقة الكاميرا الخلفية هي 48+8+5+2 ميجا بكسل، أما الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل. بالإضافة أنه يعمل بنظام أندرويد 11، ومساحة الرام 6 جيجا بايت. أما مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، وبطارية شدتها 5 مللي أمبير. بسعر 1091 ريال سعودي.

خصم 208 ريال على هاتف موتورولا موتو جي 20، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة. برام مساحته 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية مساحتها 64 جيجا بايت، ويعمل بنظام أندرويد 11. كما يتميزز بكاميرا أمامية دقتها 13 ميجا بكسل، وخلفية دقتها 48+8+2+2 ميجا بكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير . بسعر 491 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

تخفيضات لولو المثيرة على أجهزة اللابتوب والتاب