شوف عروض الخطوط السعودية للرحلات الدولية 1443 بالأسعار.. قُبيل اليوم الوطني الـ91

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عمر شويل - جدة عروض الخطوط السعودية للرحلات الدولية 1443 جاءت بتخفيضات وعروض مناسبة لجميع الفئات في المجتمع، وطرحت شركة الخطوط الجوية السعودية للرحلات الدولية عروض لمختلف الوجهات السياحية في الفترة الحالية، داخل المملكة وخارجها، ودومًا ماينتظر المواطنين السعوديين عروض الخطوط السعودية للرحلات الدولية 1443لأنها عروض ميسرة، ووقعت الشركة اتفاقية شراكة مع شركة جنرال إلكتريك الرقمية الرائدة في مجال البرمجيات الصناعية، لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

عروض الخطوط السعودية للرحلات الدولية 1443

تتيح عروض الخطوط السعودية للرحلات الدولية 1443 صلاحية تذكرة للرحلة الدولية تكون مستمرة لمدة سنة من تاريخ الإصدار، مما تمثل أهمية كبيرة لعملاء شركة الخطوط السعودية للرحلات الدولية على أن تكون العروض بالأسعار على النحو التالي:

السفر من جدة إلى فرانكفورت بسعر 2738 ريال سعودي ذهاب وعودة شامل الضرائب.

السفر من الرياض إلى جزر المالديف (مالية) بسعر 4715 ريال سعودي ذهاب وعودة شامل الضريبة.

السفر من الرياض إلى شرم الشيخ بسعر 1998 ريال سعودي ذهاب وعودة شامل الضريبة.

شروط السفر في الخطوط السعودية للرحلات الدولية

في ظل أزمة فيروس كورونا، جاءت شروط السفر في الخطوط السعودية للرحلات الدولية لضمان حماية العملاء من الوباء المنتشر في البلاد على أن يتم مراعاة التالية:

الالتزام بارتداء الكمامة طول الوقت باستثناء من هم أقل من 6 سنوات أو من لديهم ظروف صحية تمنعهم من ارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة. حجز مؤكد للفندق طوال مدة إقامتهم بالمنشآت السياحية المسجلة. تأشيرة سارية المفعول من إدارة الهجرة في المالديف. تقديم فحص PCR بنتيجة الفحص سلبية، صادرة خلال 96 ساعة من تاريخ المغادرة وفيها معلومات كافية عن المسافر ومكان طباعتها. استكمال نموذج الإقرار الصحي على الإنترنت لا يتجاوز 24 ساعة من وقت إقلاع الطائرة.

الخطوط السعودية للرحلات الدولية

تعد شركة الخطوط السعودية للرحلات الدولية الشركة الوطنية السعودية للطيران، وتم تصنيفها كطيران 5 نجوم، كما أنها تعد أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، كما تم تحديد مطار المملك عبد العزيز الدولى بجدة مركز رئيسي لعملياتها، كما تنتشر فروعها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بمطاراتها، فتقدم خدماتها حول 100 وجهة في أسيا وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، وكل ثلاثة دقائق تقلع طائرة من طائرات الخطوط الجوية السعودية.