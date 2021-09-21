نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 91 أثاث تخفيضات هائلة وخصومات حتى 70% في المقال التالي
من أبرز ما يتم البحث عنه عروض اليوم الوطني 91 أثاث حيث تقدم متاجر الأثاث في المملكة عروضًا متميزة وخصومات على المعروضات هائلة. اليوم الوطني السعودي مناسبة قومية تقام بها الاحتفالات والأعياد من أجل الاحتفال بذكرى توحيد المملكة الـ 91. على يد الملك عبد العزيز آل سعود، فتقوم كل المتاجر والمطاعم وعيادات الأسنان ومراكز التجميل والليزر وغيرها بتقديم خصومات وعروض هائلة على المنتجات والخدمات وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على عروض الأثاث الفخمة:
عروض اليوم الوطني 91 أثاث
تقدم مجموعة من متاجر الأثاث عروضًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 على النحو الآتي:
- عروض هوم برونز سعر قطعة الكرسي أو الطاولة 91 ريال.
- عروض HouseOfLords لليوم الوطني خصم 50% لمدة شهر حتى نفاذ الكمية.
- عروض أيكيا تخفيضات تبدأ من 30%-70%.
- البيوت للأثاث تقدم أسعار تبدأ من 91 ريال وخصومات تصل حتى 81%.
- عروض ART3- على الأثاث والمطابخ وخصومات حتى 91%.
- خصومات اليوم الوطني السعودي لمفروشات العمر تبدأ من 20% حتى 60%.
- حدائق نورا تقدم خصومات حتى 50%.
- خصومات اليوم الوطني السعودي لمفروشات ميداس حتى 35%.
- خصومات اليوم الوطني السعودي لمفروشات المطلق حتى 91%.
- العليان للمطابخ خصومات من 15% حتى 25%.
- حدائق السلطان * الرياض ، جدة ، الخبر خصومات حتى 50%.
- البسام للأجهزة المنزلية خصم من 10% حتى 50%.
- الغملاس للارضيات الخشبية وورق الجدران بالرياض خصم من 10% حتى 50%.
- دوم للمفروشات خصم حتى 70%.
- قصر الاواني خصم 91 ريال على المشتريات بـ 350 ريال.
- الخزائن الفرنسية خصومات 15% على الدولاب.
- السيف غاليري خصم %50 على جميع أطقم السفرة والكريستال (بلا استثناء) حتى 30 سبتمبر.
- مفروشات مجموعة العالمي خصم يبدأ من 15% حتى 60%.
- مجموعة القفاري خصم من 20% حتى 50%.
- الخليجيون للمطابخ بالرياض وجدة والدمام خصم حتى 30%.
- شبكة المطابخ عروض اليوم الوطني خصم 25% على مطابخ الألومينيوم و الأكسسوارات و على الأجهزة الكهربائية.
- فاميلي هوم ، مودرن رومز ، هوم إيف الرياض والمدينة المنورة خصم حتى 50%.
- مفروشات ريماس جدة خصومات تبدأ من 20%.
- مفروشات الرقيب الرياض ، الخبر ، جدة – أحصل على قسيمة بقيمة 1000 ريال لكل 5000 ريال في فاتورتك. بالإضافة إلى خصومات على منتجات مختارة في جميع المعارض والموقع الإلكتروني.
- البيوت للأثاث ( العماري سابقاً ) خصم حتى 85%.
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