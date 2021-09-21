نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ايكيا اليوم الوطني السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر المملكة الأحتفال باليوم الوطني ، أيام قليلة تفصلنا عن هذا الحدث، بدأت العديد من الشركات وضع الكثير من الخصومات على المنتجات الخاصة بها في جميع متاجرها، ومن الشركات التي ينتظر عروضها العديد من السعودين شركة ايكيا المتخصصة في بيع الأكسسورات والأثاث المنزلي، فهي من الشركات التي تنال الأهتمام طول السنة في بداية كل سنة يبحث الجميع عن أحدث مودلاتها، لذلك نقدم عروض ايكيا اليوم الوطني وأقوي الخصومات على الأثاث، وأكسسورات المنازل والمفروشات وأدوات المطبخ.

عروض ايكيا اليوم الوطني السعودية

عروض ايكيا اليوم الوطني على الأثاث

تقدم ايكيا خصومات تصل إلى 70% على طاولات المكاتب والمقاعد و واحدات التخزين، يمكنك شراء كومود باللون الأسود 3 درج مقاس ‎40×76 سم بسعر 345 بدلاً من 650، ويمكنك الحصول على صندوق لتخزين الالعاب بعجل لسهولة الحركة باللون الأبيض والأحمر مقاس ‎60x50x64 سم‏ بسعر 255 ريال بدلاً من 425 ريال، وحدة تخزين لجهاز التلفزيون باللون الأسود مقاس ‎183x39x147 سم‏ بسعر 591 ريال بدلاً من 845 ريال متوفرة باللون الأسود واللون البني، وأيضًا دولاب لتخزين الملابس 2 باب باللون الأبيض مقاس ‎120×197 سم‏ بسعر 1175 ريال بدلاً من 1695 ريال، وطاولة مكتب أنيقة باللون الأسود مقاس ‎73×50 سم بسعر525 ريال بدلاً من 795 ريال، طاولة قهوة خشب باللون الأزرق واللون البيج مقاس ‎115×60 سم بسعر 445 ريال بدلاً من 845 ريال.

عروض ايكيا اليوم على اكسسورات المنازل

تقدم ايكيا خصومات على مجموعة كبيرة وأنيقة من اكسسورات المنازل، والتي سوف تساعد تغير مظهر الديكور الخاص بالمنزل وإضافة البهجة والأنقة معًا، يمكنك الآن الحصول على أدوات وعناصر الديكور المتنوعة بعروض وتخفيضات كبرى من ايكيا فيمكنك شراء طقم زينة على شكل قرع العسل ثلاث قطع باللون الرمادي بسعر 17 ريال بدلاً من 25 ريال، وطقم زينة رخام على شكل قوس قزح 2 قطعة باللون الأبيض مع اللون الأزرق والوردي بسعر 17 ريال بدلاً من 45 ريال، عدد 2 تابلوه لمناظر طبيعية مقاس ‎50×70 سم، بسعر 49 ريال بدلاً من 155 ريال، حامل للشمعة باللون الذهبي مفرغ نقش عربي مقاس 10 سم بسعر 21 ريال بدلاً من سعر 35 ريال.

عروض ايكيا على المفروشات

تجديد المفروشات الخاصة بالمنزل من الأشياء الهامة التي يجب فعلها من حين لأخر فذلك يعمل على تجديد المظهر ويعزز الشعور بالسعادة والراحة، على سبيل المثال شراء سجادة جديدة بألوان زاهية ومتناسقة لألوان الأثاث يجعل أي شخص يشعر بأن الأثاث والديكور تم تجديده ولذلك شركة أيكيا تقدم عروض وتخفيضات مميزة على مجموعة متنوعة من المفروشات أختارنا لك مجموعة منها، يمكنك شراء أرضية سهلة التركيب باللون الرمادي الغامق بسعر 76 ريال بدلاً من 109.88 ريال، وسادة صغيرة لتزيين الليفنج رووم باللون الأزرق منقوشة بزهور باللون الأبيض والوردي مقاس ‎50×50 سم بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال، سجادة هاند ميد باللون الأحمر مع اللون النبيتي مقاس ‎170×240 سم‏ يمكن الحصول عليها بسعر 995 ريال بدلاً من سعر 1675 ريال.

قدمنا لكم عروض ايكيا اليوم الوطني السعودية