شوف عروض العثيم اليوم احتفالًا باليوم الوطني

عروض العثيم اليوم 18 سبتمبر احتفالًا باليوم الوطني دعونا نحتفل معكم اليوم بهذه المناسبة الرائعة والتي تقدمها لكم شركة العثيم في جميع فروع المملكة العربية السعودية، حيث تقدم أسعار مميزة للغاية احصل عليها الآن من أقرب فرع لمنزلك.

عروض العثيم اليوم 18 سبتمبر احتفالًا باليوم الوطني

تعرف على أفضل العروض والتخفيضات المميزة على جميع مستلزمات المنزل والتي تقدمها لكم شركة العثيم:

عسل نحل صافي 500 جرام بسعر رائع 32.95 ريال سعودي.

عرض على بسكويت ريتز مالح بسعر 13.25 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض مميز على شوكولاتة نوتيلا برطمان 825 جرام بسعر مميز 22.95 ريال.

أيضًا عرض على تونة هناء خفيف 185 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض مميز على شامبو دوف الزيوت المغذية 600 مل بسعر 14. 95 ريال سعودي.

كما توفر عرض على جبن المراعي كريم 500 جرام بسعر رائع 19.95 ريال.

بالإضافة إلى عرض على حفائظ بامبرز كلوت كبير جدًا 48 حبة بسعر 68.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم من يوم 18 سبتمبر

كما تقدم عروض العثيم اليوم 18 سبتمبر احتفالًا باليوم الوطني على جميع أنواع الجبن والحلويات والفواكه بأسعار مميزة للغاية: