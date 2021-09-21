مسابقة الحلم 2021 سحب سبتمبر لجائزة 250 ألف دولار في سحب الحلم القادم

مسابقة الحلم 2021 للسحب علي جائزة 250 ألف دولار في السحب القادم . من مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفي ألاغا وقنوات MBC العريقة للفوز بالسحب . حيث يتم الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق أرقام هواتف مخصصة لكل دولة . ذلك بجانب التسجيل في مسابقة الحلم عن طريق الأنترنت أيضاً من الموقع الرسمي لبرنامج الحلم . كما تم التصريح عن سحب الحلم القادم بأنه يشمل العديد من الجوائز التي سيفوز بها المشاركين . كذلك فيما يخص كيف تفوز في مسابقة الحلم 2021 ذلك يتم من خلال إرسال رسالة نصية من هاتفك علي الرقم المرادف لبلدك . لكي ما تفوز في مسابقة الحلم 2021 MBC بمبلغ 250 ألف دولار أو أحدي الجوائز التي تقدر قيمة جوائزها بمبلغ 3 مليون دولار .

مسابقة الحلم 2021 مع قنوات MBC سحب سبتمبر الحالي

مسابقة الحلم 2021 وتصريحات الإعلامي مصطفي ألاغا عنها . بأن سحب سبتمبر الجاري سيكون مميزاً بجوائزه العديدة التي ستمنح للفائزين في الحلم . ذلك لأن هناك العديد من الرحلات التي ستمنح للفائزين للسفر في الاتحاد الأوروبي . كذلك بجانب التصريح بأن أسماء الفائزين ستعلن في مسابقة الحلم من خلال برنامج الحلم . هؤلاء الأسماء التي ستعلن للتعرف عليها تفصلنا أيام قليلة عنها . لذلك لكل من يرغب في التسجيل في مسابقة الحلم ما زالت فرصته قائمة للدخول في المسابقة . ذلك لكي ما يفوز بأحدي الجوائز القيمة المعلنة من برنامج الحلم 2021 . لكي ما تصير مليونيراً أو أنك تتعرف علي معالم الدول الأوروبية .

المشاركة في برنامج الحلم من داخل دولة مصر

برنامج الحلم يخصص أرقام هواتف مختلفة لكل دولة لكي ما يكون هناك الفرصة للفوز بالحلم . تلك الأرقام الخاصة بدولة مصر نتعرف عليها كالآتي :-

سحب الحلم القادم والمشاركة به عن طريق رقم 95450 تابع لشركة اتصالات . كذلك تتم المشاركة في الحلم عن طريق رقم 95450 تابع لشركة ORANGE . كما الدخول في سحب الحلم عن طريق رقم 950450 تابع لشركة VODAVONE . تتم المشاركة في برنامج الحلم من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي علي كلمة حلم أو DREAM .

الاشتراك في مسابقة الحلم والأرقام المخصصة من داخل المملكة العربية السعودية

للاشتراك في مسابقة الحلم 2021 MBC من داخل السعودية برقم 650444 تابع لشركةMOBILY .

من داخل السعودية برقم 650444 تابع لشركةMOBILY . كذلك تم تخصيص رقم المشاركة في الحلم من السعودية 755505 تابع لشركة ZAIN .

كما يمكن الاشتراك في برنامج الحلم برقم 088216101074 تابع لشركة THURAIA .

يمكن لكافة الراغبين في المشاركة في الحلم برقم 300300 تابع لشركة VIRGIN .

التسجيل في مسابقة الحلم من داخل دولة الكويت

مسابقة الحلم 2021 يتم الاشتراك بها داخل دولة الكويت عن طريق رقم 96922 تابع لشركة ZAIN . كذلك تم تخصيص رقم المشاركة في برنامج الحلم بالكويت 50640 تابع لشركة VIVA . كما يتم المشاركة في الحلم من داخل الكويت عن طريق رقم 4141 تابع لشركة GSM .

مسابقة الحلم 2021 للسحب الجديد لشهر سبتمبر الجاري الذي يفصلنا عنه أيام قليلة . يمكن لكافة الراغبين المشاركة في سحب الحلم القادم من خلال الأرقام الموضحة بالمقال . ذلك عن طريق إرسال رسالة نصية للرقم المرادف لبلدك . كما من خلال المشاركة في الحلم يمكن الفوز بمبلغ 250 ألف دولار أو أحدي الجوائز المعلنة من برنامج الحلم .