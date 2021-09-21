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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 سحب سبتمبر لجائزة 250 ألف دولار في سحب الحلم القادم في المقال التالي
مسابقة الحلم 2021 للسحب علي جائزة 250 ألف دولار في السحب القادم . من مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفي ألاغا وقنوات MBC العريقة للفوز بالسحب . حيث يتم الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق أرقام هواتف مخصصة لكل دولة . ذلك بجانب التسجيل في مسابقة الحلم عن طريق الأنترنت أيضاً من الموقع الرسمي لبرنامج الحلم . كما تم التصريح عن سحب الحلم القادم بأنه يشمل العديد من الجوائز التي سيفوز بها المشاركين . كذلك فيما يخص كيف تفوز في مسابقة الحلم 2021 ذلك يتم من خلال إرسال رسالة نصية من هاتفك علي الرقم المرادف لبلدك . لكي ما تفوز في مسابقة الحلم 2021 MBC بمبلغ 250 ألف دولار أو أحدي الجوائز التي تقدر قيمة جوائزها بمبلغ 3 مليون دولار .
مسابقة الحلم 2021 مع قنوات MBC سحب سبتمبر الحالي
مسابقة الحلم 2021 وتصريحات الإعلامي مصطفي ألاغا عنها . بأن سحب سبتمبر الجاري سيكون مميزاً بجوائزه العديدة التي ستمنح للفائزين في الحلم . ذلك لأن هناك العديد من الرحلات التي ستمنح للفائزين للسفر في الاتحاد الأوروبي . كذلك بجانب التصريح بأن أسماء الفائزين ستعلن في مسابقة الحلم من خلال برنامج الحلم . هؤلاء الأسماء التي ستعلن للتعرف عليها تفصلنا أيام قليلة عنها . لذلك لكل من يرغب في التسجيل في مسابقة الحلم ما زالت فرصته قائمة للدخول في المسابقة . ذلك لكي ما يفوز بأحدي الجوائز القيمة المعلنة من برنامج الحلم 2021 . لكي ما تصير مليونيراً أو أنك تتعرف علي معالم الدول الأوروبية .
المشاركة في برنامج الحلم من داخل دولة مصر
برنامج الحلم يخصص أرقام هواتف مختلفة لكل دولة لكي ما يكون هناك الفرصة للفوز بالحلم . تلك الأرقام الخاصة بدولة مصر نتعرف عليها كالآتي :-
- سحب الحلم القادم والمشاركة به عن طريق رقم 95450 تابع لشركة اتصالات .
- كذلك تتم المشاركة في الحلم عن طريق رقم 95450 تابع لشركة ORANGE .
- كما الدخول في سحب الحلم عن طريق رقم 950450 تابع لشركة VODAVONE .
- تتم المشاركة في برنامج الحلم من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي علي كلمة حلم أو DREAM .
الاشتراك في مسابقة الحلم والأرقام المخصصة من داخل المملكة العربية السعودية
- للاشتراك في مسابقة الحلم 2021 MBC من داخل السعودية برقم 650444 تابع لشركةMOBILY .
- كذلك تم تخصيص رقم المشاركة في الحلم من السعودية 755505 تابع لشركة ZAIN .
- كما يمكن الاشتراك في برنامج الحلم برقم 088216101074 تابع لشركة THURAIA .
- يمكن لكافة الراغبين في المشاركة في الحلم برقم 300300 تابع لشركة VIRGIN .
التسجيل في مسابقة الحلم من داخل دولة الكويت
- مسابقة الحلم 2021 يتم الاشتراك بها داخل دولة الكويت عن طريق رقم 96922 تابع لشركة ZAIN .
- كذلك تم تخصيص رقم المشاركة في برنامج الحلم بالكويت 50640 تابع لشركة VIVA .
- كما يتم المشاركة في الحلم من داخل الكويت عن طريق رقم 4141 تابع لشركة GSM .
مسابقة الحلم 2021 للسحب الجديد لشهر سبتمبر الجاري الذي يفصلنا عنه أيام قليلة . يمكن لكافة الراغبين المشاركة في سحب الحلم القادم من خلال الأرقام الموضحة بالمقال . ذلك عن طريق إرسال رسالة نصية للرقم المرادف لبلدك . كما من خلال المشاركة في الحلم يمكن الفوز بمبلغ 250 ألف دولار أو أحدي الجوائز المعلنة من برنامج الحلم .
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