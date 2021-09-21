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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جوالات جرير وتخفيضات بمناسبة اليوم الوطني.. مفاجأة الحجز المسبق أيفون 13 في المقال التالي
عروض جوالات جرير، jarir bookstore مكتبة جرير مشهورة في البيع العديد من المنتجات الاستهلاكية والإلكترونية، وتستطيع من خلال الموقع الإلكتروني اختيار المنتج الذي تريده، كما تستطيع شراء اللوازم المكتبية والكتب، وهذه الشركة لها مكانة رائعة في سوق المالية بالسعودية، وهي مميزة للبيع بالتجزئة على الانترنت وبها منتجات مختلفة من الوسائل التعليمية وألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والملحقات الخاصة بأجهزة الكاميرات والأجهزة السمعية والبصرية والتليفزيونات وأجهزة الكمبيوتر.
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عروض الجوالات في جرير
يوجد أقسام ومنتجات عديدة جديدة في مكتبة جرير بالسعودية، حيث تحتوي على مستلزمات الكمبيوتر وأجهزة اللاب توب وتابلت، وتحتوي على الأدوات المكتبية والمدرسية، وألعاب لتنمية قدرات الأطفال وكتب انجليزية وعربية و كاميرات وهواتف ذكية، وشاشات تلفزيون ذكي وملحقاتها، وماسحات ضوئية وطابعات وسماعات ومكبرات للصوت وساعات ذكية ويمكن اختيار المنتج الذي تريده عبر زيارة الموقع الالكتروني.
عروض جرير للجوالات
- بطاقة خصم جرير هاتف موتورولا ون فيجن بسعة 128 جيجابايت لون ياقوتي يبلغ سعره 699 ريال السعودي.
- بطاقة سامبا جرير هاتف موتورولا موتو جي 30 سعة 128 جيجابايت ذات لون أسود يبلغ سعره 699 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف موتورولا موتو جي 5 جي سعة 128 جيجابايت لونه أحمر يبلغ سعره 799 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هاتف موتورولا موتو جي 20 سعة 64 جيجابايت لون ازرق يبلغ سعره 491 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف لينوفو A7 سعة 64 جيجابايت ذات لون أسود يبلغ سعره 399 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير هاتف موتورولا موتو جي 2016 64 جيجابايت ذات لون وردي يبلغ سعره 491 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير موتورولا 5G برازر 256 جيجابايت جرافيتي لامع يبلغ سعره 3999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف موتورولا موتو جي 30 سعة 128 جيجابايت يبلغ سعره 699 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف موتورولا موتو جي 5 جي بلس سعة 128 جيجا بايت يبلغ سعره 1099 ريال سعودي.
- عروض جرير هاتف آبل ايفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت يبلغ سعره 5699 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هاتف آبل آيفون 13 ميني سعة 128 جيجا بايت يبلغ سعره 3299 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جوالات جرير وتخفيضات بمناسبة اليوم الوطني.. مفاجأة الحجز المسبق أيفون 13 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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