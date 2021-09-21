نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي ال91 من أشهر مطاعم المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل المملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة بذكري اليوم الوطني السعودي ال91 حيث تقام الاحتفالات وتقدم العروض من المطاعم والمحلات التجارية والشركات وعروض للسيارات وغيرها وتنظم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة احتفالات ضخمة وكبيرة للتعبير عن اعتزاز المواطنين سواء كبار أو صغار بوطنهم الغالي وذكري توحيده تحت قيادة الملك عبد العزيز آل سعود ويعايدون وطنهم الغالي بأقوي عبارات التهنئة التي تكون نابعة من أعماقهم ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم عروض أشهر المطاعم في المملكة المقدمة بمناسبة اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني السعودي من المطاعم بالمملكة

ينتظر المواطنين والمقيمين ذكري اليوم الوطني الذي يأتي كل عام في يوم الثالث والعشرين من سبتمبر وذلك للتمتع والحصول على أقوي العروض والتخفيضات المقدمة.

عروض مطعم العارضي

العرض الأقوى من مطعم العارضي احصل على 2 دجاج مع الرز 2 كنافة 2 جريش أو قرصان 1 ايدامات 1 بيبسي 1 مقبلات كل هذا بسعر 91 ريال سعودي فقط بدلاً من 133 ريال ويبدأ هذا العرض من يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2021 ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

أحصل على طبخ ذبيحة صحن واحد بسعر 91 ريال سعودي بدلاً من 150 ريال ويستمر هذا العرض لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.

عروض مطعم شامي

يقدم مطعم شامي عروض اليوم الوطني وجبات الأفراد والعائلة حيث تكون تلك الوجبات متوفرة يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2821.

أحصل على وجبة لشخصين من مطعم شامي بسعر 91 ريال سعودي فقط.

أحصل على شاورما العائلة+ بيبيسي بسعر 91 ريال سعودي فقط.

عروض المطعم السعودي

يقدم المطعم السعودي عروض من يوم 22 حتي 24 سبتمبر 2021 ومنها أحصل على أي حبتين دجاج مدفون أو مندي أو شواية أو مظبي مع 1 جريش و 1 قرصان 2 سلطة حار و 1 سلطة خضراء و4 بيبسي و2 طحينه كل ذلك بسعر 91 ريال سعودي فقط.

عروض مطعم بيتزا عالحطب

يقدم مطعم بيتزا عالحطب عروض اليوم الوطني السعودي التي تستمر حتي نهاية سبتمبر الجاري حيث يقدم المطعم عرض أشتري 2 بيتزا واحصل على الثالثة مجاناً.

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