نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية وخصومات أكثر من 50 % على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم إليكم هايبر بنده يومياً مجموعة من العروض والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، فالمنتجات المتوفرة من بنده تتسم بأنها طازجة وصحية، فيوجد لبنده أكثر من فروع في المملكة العربية السعودية ومن خلال هذه الفروع سيتم الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار ومن خلال مقالنا سوف نقدم إليكم أهم وأبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض.

عروض وخصومات هايبر بنده الأسبوعية

توفر إليكم بنده الكثير من العروض على كافة المنتجات التي من أهمها كلاً من القرفة المطحون وستروجانوف بقري برازيلي وجبن أبيض دوبل كريم هنغاري وقشطة طازجة زينة وسائل قصب السكر صباحي 750 جرام وجبنة إيدام فريكو دائرية هولندية وباستل دي ناتا ستة حبات ستين جرام وتشمل العروض أيضا ساندويتش كيك أمريكانا وندر ومين وكرواسان الجبنة لوزين وجبنة مثلثات المراعي ثمانية قطع 120 جرام وحمص المراعي 250 جرام وإستربس الدجاج الحار رويال 750 جرام.

عروض هايبر بنده السعودية

يشمل العرض على دجاج مفروم فقيه 400 جرام ورلز فانيلا أمريكانا وبطاطس مقلية الكبير 2.5 كيلو وعجينة السمبوسك الدائرية السنبلة 360 جرام وشبيهة القشطة بوك 170 جرام وحليب مبخر لونا 170 جرام وسبرايت فانتا علب 320*24 مل، وتضم العروض أصابع الذرة بيوقلز 125 جرام وتشيز كيرلز فانتزي 90 جرام وحلاوة كراميل فاخرة المداح 800 جرام وسكر خشن خمسة كيلو وزيت زيتون بكر ممتاز عافية 500 مل.

خصومات هايبر بنده الأسبوعية

تقدم بنده الأسبوعية خصومات تتخطى نسبتها 50% ولا يقف العرض فقط على المنتجات السابقة ومن أهم المنتجات التي يشمل العرض عليها كلاً من أرز مصري حافل خمسة كيلو وكراميل مكثف بوكوي 450 جرام وعدس وسميد ناعم تاك تات سبعمائة رام وخليط براوني بالشوكولاتة بيتي كروكر ومايونيز كنوز 532 مل وصلصة للمكرونة قودي وفول مدمس قودي 450 جرام.

هايبر بنده السعودية

يشمل العرض على ورق عنف تريفا 960 جرام وتتبيلة مشكلة ماج ولوازم الأرز الكريمي بالإضافة للخضار ماجي وفول مدمس الخلطة لونا وغذاء كامل للبغاء تريل 1 كيلو وحلاوة طحينية بالفستق بندة 500 جرام ومنظف متعدد الاستعمالات بندة اثنين كيلو ومسحوق غسيل مركز أومو اكتيف سبعة كيلو وسائل غسيل الصحون كلاسيك لوكس صن لاين 750 مل.