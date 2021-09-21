نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول أقوى الخصومات من أسواق العثيم لليوم الوطني 91 في المقال التالي

لا تنتهي عروض العثيم ولا تكل أسواق العثيم عن تقديم أفضل العروض وأقوى الخصومات لعملائها. ومع كل أسبوع توفر عروضاً جديدة تبهر الجميع فضلاً عن عروض الطازج التي تقدمها خلال يوم الإثنين من كل أسبوع وفي عروض الطازج يمكنك شراء قطعة والحصول على الأخرى مجاناً. فهي فرصة ممتازة للحصول على الكثير من السلع بنصف الثمن. وغير ذلك الكثير من العروض الخاصة التي تطرحها أسواق عبد الله العثيم. ومع اقتراب اليوم الوطني السعودي 91 الذي تحتفل فيه المملكة بيوم توحيدها وتسميتها بالمملكة العربية السعودية. يحتفل العثيم مول على طريقته الخاصة بتقديم باقة مميزة من التخفيضات على مئات السلع. عروض العثيم مول الأسبوعية وفر حتى 55% عند شراء كيلو من الرمان المستورد بسعر 3.5 ريال بدلاً من 7.95 ريال. تتعدد فوائد الرمان للجسم ومن بينها أنها مقوي للدم ويحارب الأنيميا. كما أن قشور الرمان لها فوائد جمة لصحة الجهاز الهضمي.

احصل خصم بنسبة ٣٢٪ عند شراء كيلو من لحم العجل البلدي بدون عظم من العثيم. حيث يعرض الآن بسعر ٣٩.٩٥ ريال بدلا من ٥٧.٩٥ ريال يمكنك إعداد الكباب المشوي أو صنية البطاطس باللحم باستخدام هذا النوع من اللحوم.

استمتع بخصم ٢٨ ريال عند شراء كرتون من دجاج ساديا يحتوي الكرتون الواحد على ١٠ حبات وزن الواحدة ١١٠٠ جرام. بسعر ١٢٥.٩٥ ريال بدلا من ١٥٤ ريال.



وفر حتى ٢٨٪ عند شراء ثلاث حبات من لحم تونة خفيف هناء وزن الحبة ١٨٥ جرام مقابل ١٢.٩٥ ريال بدلا من ١٧.٢٥ ريال.

أرز مزة بسمتي كريمي المفخرة وزن الكيس ١٠ كيلو جرامات فقط بسعر ٤١.٩٥ ريال بدلا من ٧٦.٩٥ ريال. يمكنك إعداد أشهى الوصفات مع الأرز البسمتي مثل الكبسة والأرز بالكاري. عبوة هيل هالي وزن نصف كيلو جرام بسعر ٥٥.٩٥ ريال بدلا من ١٢٣.٧٧ ريال.

دجاج لي بون مجمد سعر القطعة ١١.٩٥ ريال بدلا من ١٥.٥٠ ريال. كما يمكنكم شراء كرتون يحتوي على ١٠ حبات وزن الحبة كيلو جرام بسعر ١١٤.٩٥ ريال بدلا من ١٤١.٩٥ ريال. قدمي البطاطس المقلية بجانب وجبة دجاج البروستد أو الساندوتشات لأسرتك مثل المطاعم. مع بطاطس تاتسو الرفيعة وزن الكيس ٢٥٠٠ جرام بسعر ١٢.٩٥ ريال بدلا من ٢٠.٢٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول أقوى الخصومات من أسواق العثيم لليوم الوطني 91 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول أقوى الخصومات من أسواق العثيم لليوم الوطني 91 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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