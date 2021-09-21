شوف عروض العثيم الأسبوعية 30% خصم علي تشكيلة متنوعة من المنتجات

عروض جرير الشهرية، عروض جرير السعودية سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أن شركة جرير أو التي تعرف باسم “مكتبة جرير” تأسست سنة 1974 كأنها مكتبة صغيرة بالثمانينات، كما أن جرير قام بافتتاح الفرع الثاني له بالرياض، وبعد ذلك الفرع المتواجد بالتسعينات، كما أن شركة جرير تعد بالشرق الأوسط في المجال الخاص بمنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية وأي مستلزمات مكتبية وأيضًا الكتب.

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عروض جرير الشهرية

تقدم جرير أقوى العروض والخصومات اليومية أو الأسبوعية حيث أصبحت شركة جرير من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل في الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية سنة 2003، حيث أن المقر الخاص بشركة جرير يقع في السعودية بمدينة الرياض.

خصومات جرير اليوم

تخفيضات جرير الشهرية سعر هاتف اوبو رينو 6 برو حجم 256 جيجا بايت من خامس جيل 12 جيجا بايت رام يكون 2999 ريالًا سعوديًا. تنزيلات جرير الأسبوعية سعر هاتف اوبو رينو 6z حجم 128 جيجا بايت خامس جيل ثمانية جيجا بايت رام يكون 1499 ريالًا سعوديًا. عروض جرير اليوم سعر لاب توب من النوع رازر بليد 15 حجم 15.6 بوصة يكون 8199 بدلًا من 13599 ريالًا سعوديًا. خصومات جرير اليومية سعر لاب توب من النوع ديل ايلين حجم 15.6 بوصة يكون 7999 ريالًا سعوديًا.

تخفيضات جرير الأسبوعية

خصومات جرير الشهرية سعر التليفزيون من النوع هاير بدقة 4k يكون 2799 ريالًا سعوديًا. تخفيضات جرير اليوم سعر التليفزيون من النوع ال جي بدقة 4k يكون 3999 بدلًا من 6099 ريالًا سعوديًا. تنزيلات جرير اليومية سعر التليفزيون من النوع سامسونج بدقة 4k يكون 4699 بدلًا من 5999 ريالًا سعوديًا. خصومات جرير الأسبوعية سعر التليفزيون من النوع سكاي وورث بدقة 4k يكون 4399 بدلًا من 6499 ريالًا سعوديًا.

عروض جرير الأسبوعية