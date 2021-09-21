نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الاجهزة المنزلية ترقيبوا عروض اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية على الاجهزة المنزلية ، كعادة هايبر بنده السعودية يقدم لنا الكثير من العروض الممتازة على جميع الأجهزة المنزلية الضرورية وبأسعار مناسبة للجميع، ليأتي هذه المرة بأروع العروض بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال٩١، ليضيف روعة التوفير إلى الأجواء الاحتفالية السائدة، لتسري هذه العروض في الفترة بين الاربعاء الموافق ٨ من صفر، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من صفر لعام ١٤٤٣ه‍.

روعة اليوم لا تكتمل لدى عاشقي القهوة إلا بعد الحصول على أول فنجان مصنوع بحرفية، لتقدم لكم عروض بنده الحل الامثل لصنع الفنجان المثالي باستخدام صانعة قهوة ارايتي حمراء اللون، فيمكنك أن تستمتع بأشهى اكواب الاسبريسو والكابتشينو بسرعة وبالفوم الذي تريد نظراً لوجود أداة خصيصاً لصنع الفوم، كما تحتوي على مطحنة بن داخلية بسعة ٢٥٠ جرام وقوة ضغط ١٥ بار، ذلك بالإضافة إلى سعة خزان المحضرة الذي يصل إلى ٨٠٠ سم (٠,٨ لتر)، كما تحتوي على حامل فلتر لعمل أكثر من كوب في نفس الوقت.

محضرة قهوة من ارايتي، لون احمر، قوة ماتور ٩٢٠ إلى ١٠٨٠ واط، بسعر ٦٩٩ ريال بدلاً من ١١٩٩ ريال.

محضرة قهوة بلاك أند ديكر، قوة ماتور ٧٥٠ واط، بسعر ١٩٩ ريال بدلاً من ٢٦٩ ريال.

عروض بندة السعودية على القلايات الهوائية

ولأن الصحة لا تعوض ومشكلات الزيوت المهدرجة الناتجة عن القلي لا تنفذ، تأتي إليكم عروض بنده بالحل الأمثل ألا وهو القلايات الهوائية، فهي قلايات تعطيك نفس نتيجة القلي المعتادة ولكن باستخدام كمية قليلة أو بدون زيت من الأساس مثل قلاية فيلبس الهوائية، فيمكنك الاستمتاع بالمذاق المقرمش من الخارج وطري من الداخل مع الحفاظ على صحتك، ولا نكتفي بهذا، فهي أيضاً تستخدم لخبز مختلف المعجنات وكذلك تحميص الخبز، ذلك لأنها تعمل بتقنية هواء Rapid air مع وجود الجزء السفلي المصمم على شكل نجمة البحر وذلك لضمان توزيع الهواء الساخن داخل المقلاة بسلاسة ولتسوية أفضل.

أما بالنسبة للجزء العلوي فهو يحتوي على أدوات التحكم اليدوية كمقياس حرارة يصل إلى ٢٠٠ درجة، ومؤقت يصل إلى ٣٠ دقيقة، ولا داعي للقلق بشأن التنظيف، ذلك لأنها تأتي بشبكة معدنية للقلي سهلة الفك والتركيب والتنظيف.

قلاية هوائية من فيليبس بدون زيت، ١٤٢٥ واط، سعة ١ لتر، بسعر ٢٩٩ بدلاً من ٩٨٥ ريال.

قلاية هوائية من كليك اون بدون زيت، سعة ٢,٥ لتر، ١٥٠٠ واط، بسعر ١٦٩ بدلاً من ٣١٩ ريال.

عروض بنده السعودية على المكواة البخارية

اصبحت المكواة البخارية هي البديل الاكثر طلباً عن المكواة التقليدية، واصبح هناك الكثير من الموديلات كتلك الموجودة داخل عروض بنده وهي مكواة بخار فيليبس العمودية، فهي تحتوي على خزان مياه قابل للفك والتركيب والتنظيف بسعة ١,٦ لتر وهو ما يعتبر اكبر من الاصدار القديم بنسبة ٢٥٪، كما تحتوي على ٣ اعدادات للبخار الذي يتميز بقوة دفع ٣٢ جرام في الدقيقة، كما تتميز بالأمان التام على جميع انواع الأقمشة كالحرير والكشمير، واكثر ما يميزها easy de calc التي تعمل على ازالة الترسبات لاستهلاك المنتج لفترة اطول، تأتي المكواة بعمود قابل للطي لسهولة التخزين، وعلاقة لتثبيت الملابس اثناء الكي، وقفاز إضافي للحماية