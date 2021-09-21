حصريا الآن.. الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 dream للفوز بـ 250 ألف دولار

تسائل الكثير من الناس عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، حيث يرغب العديد من المشاركين في هذه المسابقة في الفوز بالجوائز الكبرى التي يقدمها برنامج الحلم، لذلك يسعى الكثير من المواطنين للتعرف على خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك من أجل الحصول على المكافآت لتحقيق أحلامهم في شراء منزل أو سيارة، تعد مسابقة الحلم من أكبر برامج المسابقات وأضخمها في الوطن العربي، كما تتمتع المسابقة بمصداقية وثقة من كافة المشاركين، ونظرا لسهولة الاشتراك بها نجد بأن عدد كبير من الناس يقومون بالاشتراك في هذه المسابقة، ومع ذلك سنوضح لكم كيفية الاشتراك بالخطوات المفصلة ونستعرض لكم أرقام الاشتراك.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

برنامج مسابقة الحلم من تقديم الإعلامي الكبير والمشهور مصطفي الآغا، ويعرض برنامج صدى الملاعب عبر شاشة قناة ام بي سي، يشترط في الراغبين في الاشتراك في المسابقة أن يكون المشترك مواطن عربي بالغ عاقل وأن يكون عمر المشترك بحد أدنى 18 عام، ويتاح الاشتراك في المسابقة من خلال رقم الهاتف أو من خلال الاشتراك عبر الانترنت وذلك من خلال تطبيق حلم المتاح على متجر أبل ستور وجوجل بلاي، تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الفائزين تمكنوا من تحقيق أحلامهم، حيث كانت هذه المسابقة بمثابة تحقيق أحلام العديد من المشتركين.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يبحث الكثير من المواطنين في اليمن والسعودية ومصر عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، ونستعرض لكم كافة الأرقام التي يمكن لكم من خلالها الاشتراك في المسابقة، جدير بالذكر بأن السحب القادم على المسابقة سيكون بمبلغ 250 ألف دولار، ويجب عليكم الاجابة على أكبر عدد من الأسئلة لكي تزيدوا فرصتكم بالربح.

أرقام مسابقة الحلم في مصر ( اتصالات 95450), (فودافون 95450),(اورانج 95450).

أرقام مسابقة الحلم في العراق (Asiacell 2266), (Korek 2180), (Zain 2833).

أرقام من الأردن في مسابقة الحلم (اورانج 98880), (Zain 98858), (umniah 98858).

أرقام مسابقة الحلم في السعودية (755505 Zain ) (300300 Virgin) (Lebara 313131).

أرقام مسابقة الحلم في الأمارات (du 3636),(6070).

أرقام مسابقة الحلم في دولة عمان (90434).

أرقام مسابقة الحلم في دولة البحرين (viva 98885),(94000 Batelco).

الرقم الدولي الموحد لمسابقة الحلم 0088216101092.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

توجد العديد من الطرق التي وفرها برنامج مسابقة الحلم 2021، من أجل الاشتراك في المسابقة، حيث يمكن التسجيل في برنامج الحلم عن طريق إرسال رسالة تحتوي على كلم حلم إلى الرقم المرادف لدولتك، كما يمكن من خلال الرقم الدولي الموحد للمسابقة والمذكور سابقا، وأخيرا باستطاعتكم التسجيل في المسابقة عن طريق تحميل التطبيق الرسمي للمسابقة والاشتراك برقم الهاتف المحمول.