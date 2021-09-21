شوف عروض المنيع اليوم الوطني للأجهزة الكهربائية أقوى الخصومات

عروض المنيع اليوم الوطني للأجهزة الكهربائية، تقدم شركة المنيع الشهيرة بالمملكة عروض تخفيضات ضخمة بمناسبة اليوم الوطني على الأجهزة الكهربائية سواء الأجهزة المنزلية الصغيرة مثل أجهزة المطبخ أو المكانس والمكواه والأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات وشاشات سمارت وأيضًا الأجهزة الكهربائية الخاصة بالعناية الشخصية للرجال والنساء.

عروض المنيع اليوم الوطني للأجهزة الكهربائية

تقدم شركة المنيع تخفيضات كبري على جميع الأجهزة الكهربائية لديها احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني، كما تقدم إلى جانب العروض والتخفيضات قسيمة مشتريات مجانية بقيمة 91 ريال على المشتريات التي وصلت قيمتها إلى 499 ريال، ويمكن الحصول على هذه القسيمة من خلال أي فرع من فروع شركة المنيع بالمملكة، وهذا العرض ساري حتى يوم 2 أكتوبر.

تخفيضات غسالات الملابس بمناسبة اليوم الوطني

بمناسبة اليوم الوطني شركة المنيع تقدم لكل عملائها فرصة لا تتعوض تخفيضات مميزة على جميع غسالات الملابس لديها من أهم وأفضل العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الغسالات الكهربائية بتخفيضات تصل إلى 40%.

يمكن الآن شراء غسالة ماركة إل جي، نظام الفتح علوي، متوفرة باللون الأسود، وزن 14 كيلو، بسعر 3399 ريال بدلاً من 5699 ريال.

وغسالة اتوماتيك فاتحة بالوسط، متوفرة باللون الأبيض، وزن 8 كيلو، 11 برنامج، متوفرة باللون الأبيض، بسعر 3999 ريال بدلاً من 6899 ريال.

غسالة ماركة LG فتحة بالوسط، متوفرة باللون الفضي، وزن 7 كيلو، تعمل بتقنية الذكاء الأصطناعي، بسعر 3199 ريال بدلاً من 5099 ريال.

وغسالة اتوماتيك ماركة هايسنس 2 حوض، وزن 12 كيلو متوفرة باللون الأبيض، بسعر 1035 ريال بدلاً من سعر 849 ريال.

تخفيضات اليوم الوطني أجهزة المطبخ الكهربائية

يمكنك شراء مايكرويف ماركة ويرلبول، سعة 38 لتر، استيل متوفر باللون الفضي، بسعر 719 ريال بدلاً من 816.99 ريال.

وفرن كهربائي ماركة كولن، سعة 80 لتر، بقوة 2400 واط، متوفر باللون الأسود، بسعر 509 ريال بدلاً من سعر 678.99 ريال.

وجهاز كهربائي لشوي الخضروات واللحوم والحصول على طعام صحي، ماركة امجوى، بقوة 1300 واط، بسعر 133 ريال بدلاً من 252 ريال.

كما يمكن الحصول على ديب فريزر هام، متوفر باللون الأبيض، حجم 7 قدم، بسعر 998.99 بدلاً من 1450 ريال.

وكبة لتقطيع وفرم الخضروات ماركة فيليبس، بقوة 500 واط، حجم 1.1 لتر، بسعر 175 ريال بدلاً من 230 ريال.

طقم خلاط وكبة ومضرب يدوي، ماركة فيليبس، بقوة 650 واط بسعر 148.99 ريال بدلاً من سعر 175 ريال.

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