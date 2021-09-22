شوف عروض اليوم الوطني السعودي 91 لعام 2021 لا تفوتها

عروض اليوم الوطني السعودي 91 لعام 2021 جاءت هذا العام قوية، تحتفل المملكة العربية السعودية غداً 23 سبتمبر 2021 بذكرى اليوم الوطني السعودي، لمرور 91 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد المملكة تحت راية واحدة، خضراء اللون دليل على السلام والتنمية، ومكتوب عليها عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله دلالة على هوية المملكة الإسلامية، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني”، ننقل لكم أحدث مظاهر احتفال معظم الشركات في المملكة باليوم الوطني السعودي من خلال أحدث عروض السعودية لشهر سبتمبر، بمناسبة تلك الاحتفالية الرائعة.

عروض اليوم الوطني السعودي 91

تنوعت العروض ما بين شركات الطيران وشركات صناعة العطور، والمطاعم، ومتاجر الملابس، إلى جانب شركات الأغذية المحلية مثل شركة رضوى للدجاج وغيرها، والكثير من مقدمي الخدمات بمناسبة هذا اليوم، يشارك الجميع في تلك الاحتفالية بتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار في هذا اليوم، البعض يشارك أيضاً بإقامة الفعاليات التي يغلب عليها اللون الأخضر.

عروض اليوم الوطني 91 للمطاعم

مطاعم ماكدونالدز وخصومات على وجبة ليتل تيستي مع اوريو وافل بسعر 15 ريال.

مطعم شاورما محبوب والطلب الثاني مجاناً.

مطاعم بيتزا إن تقدم بيتزا وسط مع بيتزا كبيرة بسعر 75 ريال سعودي.

مطعم عمو حمزة للأسماك يقدم وجبة لثلاثة أفراد مقابل 91 ريال تتكون من ثلاث انواع من الأرز مع سمك وروبيان وسالمون مدخن، تستمر العروض حتى يوم 25.

سندوتشات هرفي مقابل 4 ريالات.

عروض اليوم الوطني 91 للطيران

أعلنت الخطوط السعودية الجوية عن اختيار 1900 مسافراً عشوائياً في اليوم الوطني للفوز بتذاكر سفر مجانية أو مخفضة، وذلك لاستخدامها في خلال شهر من إصدارها.

خطوط فلاي أديل قدمت خصماً قدره 30 في المائة على أسعار التذاكر في اليوم الوطني لأي وجهة، والحجز عن طريق الموقع الرسمي.

قدم طيران ناس عروضاً رائعة تتضمن أسعار تذاكر طيران داخلية موحدة بسعر 99 ريال في اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني 91 للعطور

عروض اليوم الوطني السعودي 91 العربية للعود

خصومات مميزة على أسعار العطور، بعض العطور بسعر موحد 91 ريال.

أنواع أخرى من العطور بخصومات كبيرة تصل إلى 50 في المائة، بإسعار 191، و291 و 391 ريال.

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