نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف التقسيط من شركة اكسترا الشروط والتقديم في المقال التالي

التقسيط من شركة اكسترا، واحدة من الشركات التي تقدم أجهزتها بخدمة التقسيط للعملاء وفق شروط وطريقة محددة للجميع، حيث تقوم بتوفير الكثير من المنتجات الإلكترونية والكهربائية مثل الأجهزة المنزلية واللاب توب والكمبيوتر، وتوفر كذلك خدمة الشراء الإلكتروني بأكثر من طريقة وكذلك طرق أخرى مختلفة للتقسيط ميسرة لكافة العملاء، نعرفكم اليوم على طريقة التقسيط وشروط التقسيط من شركة اكسترا. كيفية التقسيط من شركة اكسترا Extra للشراء من شركة اكسترا بطريقة التقسيط تعرفوا على خطوات التقسيط التالية: قم بالضغط على موقع شركة اكسترا الإلكتروني من هنا https://www.extra.com/ar-sa/login.

البحث عن كلمة تسجيل في الصفحة الأولية وبعد ذلك يتم الانتقال مباشرةً لصفحة جديدة هي صفحة تسجيل البيانات الشخصية بما في ذلك الجنسية والهوية وتاريخ الميلاد والجوال.

يتم تحديد كلمة سر مناسبة لإنشاء الحساب على الموقع وبذلك يتم إنشاء الحساب بنجاح.

يمكن بعد ذلك استخدام هذا الحساب في التصفح في موقع شركة اكسترا لمتابعة أحدث العروض المقدمة.

يتم تحديد القطعة المراد شرائها واختيار طريقة السداد التي تتناسب مع واستكمال البينات الخاصة بها. شروط التقسيط من شركة اكسترا extra وقد قامت شركة اكسترا بالسماح بالتقسيط من خلالها بشرط توفير الشروط القادمة: جهة العمل للعميل المتقدم يجب أن تكون موثقة ببرنامج تساهيل. مسموح للمقيمين بالسعودية أو السعوديين بشرط أن يكون المقيم قد قضى مدة سنة على الأقل في العمل، أما عن السعودي فيقضي مدة أدناها ثلاثة أشهر. مسموح من عمر 21 سنة إلى عمر 60 سنة، على أن يكون الراتب الشهري الفئة من 21 حتى 25 سنة 12 ألف ريال سعودي بحد أدنى، والفئة العمرية من 25 إلى 60 سنة الراتب الشهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي. مسموح بتقديم طلبات الشراء بالتقسيط للأشخاص العاملين فقط. منتجات شركة اكسترا التقسيط وتقدم شركة اكسترا المنتجات التالية للعملاء بعد تطابق الشروط السابقة للحصول عليها بخدمة التقسيط ومنها: الغسالات بمختلف أنواعها.

جزء كبير من الأجهزة الكهربية.

أجهزة الكمبيوتر والحاسوب الشخصي.

وأجهزة التكييف.

الألعاب المتنوعة.

جميع الجوالات وكذلك الاكسسوارات الخاصة بها. الوسوم عمر شويل - جدة التقسيط من شركة اكسترا الشروط والتقديم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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