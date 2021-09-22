نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض خاصة من أسواق العثيم السعودية اليوم على احتياجات الأسرة اليومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض خاصة من أسواق العثيم السعودية اليوم، تعد أسواق العثيم واحدة من أفضل الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، فمن خلال أسواق العثيم سيتم الحصول على أفضل المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل ومن خلال مقالنا التال سنقدم إليكم أفضل عروض العثيم الأسبوعية.

عروض العثيم الأسبوعية

تقدم إليكم العثيم سلسلة من الأسعار التي تناسب كافة الفئات والطبقات وإليكم في السطور الآتية أبرز المنتجات التي توفر عليها العرض، شراب تانج برتقال اثنين كيلوجرام وأرز الفارس سيلا بسمتي مزة هندي عشرة كيلو جرام وجبنا فيتا دنماركي وزيتون اليسا أسود وصنوبر مجدي باكستاني فاخر 95 جرام وتمر خلاص القصيم كيلو جرام وتورتة بلاك فورست وسط وقرص عقيل 400 جرام.

عروض أسواق العثيم

وتحتوي العروض على فطيرة الشاي خمسة مع واحدة مجاناً وأرز جودان مزة عشرة كيلو جرام وزيت فيكتو كانولا 2*1.5 لتر ومكرونة هالي 400 جرام ومفارش سفرة ركس ستة رول، يشمل العروض حلو بقر هالي 800 جرام ولقمة القاضي الرياض 500جرام ومايزنيز هالي 473 مل يحتوي العرض على ويفر سفوري شوكولاتة رول 2*130 جرام مع بطاطس تاستو رفيعة 2500 جرام.

عروض أسواق العثيم السعودية

وتشمل العروض على جبن برايد شيدر بلوم كيلو جرام وعسل الشفاء طبيعي 500 جرام وجبن البقرة الضاحكة كريمي 500 جرام وقطع الشوفان كلوقز كوكو 500 جرام يشمل العرض أيضاًعلى نقانق الدجاج داري بالجبنة 340 جرام وفيري بيري داري مجمد راز بيري 350 جرام وجبن المراعي فيتا 2*200 جرام.

المزيد حول أسواق العثيم:

حرصت أسواق العثيم منذ البدء في العمل على أن تقدم إلى جميع عملائها أفضل ما لديها من منتجات وعروض ويحتوي العرض على خصم يزيد عن 50%، والآن لا داعي للتفكير مطلقاً فأسواق العثيم تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع أو تأخير.

أسواق العثيم

المنتجات المتوفرة إليكم من العثيم جميعها طازجة وصحية مع العلم أن المنتجات المتوفرة من العثيم ليست فقط منتجات غذائية بل هناك الكثير من مستلزمات التنظيف التي تعتمد عليها كل ربة منزل وهناك مستلزمات الطفل فكل ما يحتاج إليه المنزل ستجدونه أثناء التعامل مع أسواق العثيم فالهدف الأساسي منها هو توفير الراحة لعملائها.

أقوى العروض الجديدة من أسواق العثيم السعودية

حرصت أسواق العثيم تقديم كل يوم خصومات وعروض جديدة على جميع السلع ومن أفضل هذه العروض تونة جولدن برايز بزيت وزن 185 جرام ويمكن تناول التونة أثناء الرجيم ويمكن استخدام مع البيتزا، وصابون تايد بودرة مركز أصلي وزن 7 كيلو، وصدور دجاج طرية ساديا وزن 2كيلو ويمكن تحضير هذه الصدور في الشاورما أو الكبسة أو كدجاج كنتاكي، وشاي ليبتون كيس 200 كيس، وتشمل العروض أيضا عسل نحل لانجليز وزن 1كيلو، 3 حبات مكرونة العلالي، صابون صحون فيري 1لتر، وتورتة صغيرة مدور، وحليب السعودية 1لتر، وأرجل وأفخاد وسيقان التنمية طازج وزن 450 جرام، ومنديل وجه مشوار ناعمة 180 حبة.

عروض خاصة من أسواق العثيم السعودية

يقدم أسواق العثيم السعودية اليوم عروض خاصة وبأقل الأسعار وتشكيلة كبيرة من الأصناف بمناسبة اليوم الوطني 91، ويمكن شراء جميع احتياجاتك بالجملة، وتشمل هذه العروض أرز المفخرة مزة بسمتي ذهبي وكريمي كيس 4×10كيلو، زيت هالة دوار الشمس صافي 6×1.5 لتر، وشبيهة قشطة بوك 48×170 جرام، معجون طماطم السعودية 48×135 جرام.