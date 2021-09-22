شوف عروض متنوعة بالجملة أوفر مع أسواق عبد الله العثيم السعودي بأقل الأسعار

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عروض أسواق عبد الله العثيم السعودي الأسبوع الثالث على التوالي مازالت مستمرة وتقدم لعملائها الكرام أقل الأسعار بالجملة وفري نقودك عند شراء السلع والمنتجات الغذائية والبقالة تسري العروض أبتدءاً من الأربعاء الموافق 15 صفر 1443 هـ من 22 سبتمبر 2021 حتى 29 سبتمبر 2021 ولمدة أسبوع في أسواق الجملة أو حتي نفاذ الكمية المتوفرة في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية. عروض الجملة والتوفير من أسواق عبد الله العثيم أشتري سكر الأسرة ناعم الآن جديد متوفر كرتونه 1 كيلو ب 57 ريال سعودي.

توفر لكٍ شركة الأسرة أوزان أخري مختلفة 10×2 كيلو للكرتونه ب 57 ريال سعودي.

متوفر الآن بأسواق العثيم وجميع الفروع جديد من سكر الأسرة باغات 4×5 كيلو ب 57 ريال سعودي.

أشتري ووفر عرض خاص شبيه جبن مراعي طعم القشطه 6× ( 2×500 ) جرام للكرتونه ب 97 ريال سعودي.

أشتري كرتونه صلصة طماطم ندي 48×135 جرام ب 40 ريال سعودي.

شراب راني تفاح 6×1.5 لتر للكرتونه ب 29 ريال سعودي.

فاصوليا لونا بالصلصة 24×400 جرام للكرتونه ب 68 ريال سعودي.

أطبخي بأمان واستخدمي زيت هالي للطبخ عبوة جديدة للكرتونه 6×1.5 لتر ب 71 ريال سعودي.

زيت زيتون ساسو علب 20×175 مل للكرتونه ب 157 ريال سعودي. نوفر لكي سيدتي بالعروض مجموعتان متنوعه من الأرز واختاري المناسب لكٍ وقومي بتحضير الكبسة لعائلتك وضيوفك أشتري أرز المفخرة مزة بسمتي الذهبي / كريمي 4×10 كيلو جرام للكيس ب 179 ريال سعودي.

متوفر أيضاً رابطة أخري أرز بها 6 أكياس × 5 كيلو للرابطة أرز صنوايت ب 175 ريال سعودي.

غيرتي حياتك وحافظي على صحته أسرتك خاليه من الكوليسترول واستخدمي زيت هالة دوار الشمس صافي 6×1.5 لتر للكرتونه ب 58 ريال سعودي.

حضري أشهي وأفضل المكرونة وابهري عائلتك بالأكلات المختلفة مكرونة قودي 20×500 جرام للكرتونه ب 63 ريال سعودي.

حضري حلوياتك واصنعي ألذ أنواع الكيكات الشهية لأطفالك والتي يفضلون تناولها واضبطي مذاقها عند أستخدامك لسكر الأسرة ناعم 10 كيلو للكيس ب 25 ريال سعودي.

الجميع يعشق تناول الكنافة بشكل عام وبعضهم بعشق تناولها محشية بجميع أنواعها أشتري كرتونه شبية قشطه بوك 48×170 جرام ب 107 ريال سعودي.

أذا كنتي أمراءة عاملة وليس لديكي الوقت في تحضير أغلب أكلاتك تستخدمين ديما الصلصة الحمراء فعليكٍ شراء كرتونه معجون طماطم السعودية 48×135 جرام ب 53.50 ريال سعودي.

لكل عشاق الأندومي متوفر الآن بداخل المجلة شعرية أندومي كوب 55 جرام سريعة التحضير بسعر مغري ب 43 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض متنوعة بالجملة أوفر مع أسواق عبد الله العثيم السعودي بأقل الأسعار - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض متنوعة بالجملة أوفر مع أسواق عبد الله العثيم السعودي بأقل الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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