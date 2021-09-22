شوف عروض بنده الأسبوعية بمناسبة اليوم الوطني للسعودية من هايبر بنده Hyper Panda

أولاً كل التهاني بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ثانياً بمناسبة هذا اليوم العظيم يقدم هايبر بنده Hyper Panda لكل سكان المملكة العربية السعودية بجميع فروعه العديد من الخصومات المميزة جداً على كافة منتجاته الغذائية والغير غذائية، حيث تعتبر عروض بنده الأسبوعية لهذا الأسبوع خصيصاً، حيث يعد هايبر بنده من أكبر الماركتات الموجودة في الوطن العربي، وخاصة في دول الخليج العربي وفي مصر، وسوف نوضح لكم فيما يلي تفاصيل هذه العروض عبر موقع ثقفني.

عروض بنده الأسبوعية بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

يقدم هايبر بنده العديد من التخفيضات على أسعار السلع الغذائية، ومن ضمنها: خصم من بندة على سعر الحليب المركز من ماركة الخير، وعلى الحليب المركز من ماركة السعودية، وكذلك خصم آخر على سعر عبوات الذرة الصحيحة من أمريكانا Americana، كما يتوفر لديهم خصم على سعر الجبنة المثلثات من نادك Nadak، وغيره على سعر سويس رول الشكولاتة من أمريكانا Americana.

خصومات بنده ضمن عروض بنده اليوم Panda

يوجد أكثر من عرض آخر على أسعار المنتجات الغذائية، ومنها: خصم على سعر شرائح البراونيز بالشكولاتة المميزة المذاق من صباحو، وعلى برجر الدجاج من أمريكانا Americana، كما يوجد لديهم تخفيض آخر على سعر معمول التمر من خلاص، وعلى الفول السوداني المملح من بندة، وعلى شكولاتة جوز الهند من كيندر بوينوز.

عروض بنده عروض مميزة حتى نهاية الشهر

يتوفر أيضاً في فروع بندة بالمملكة العربية السعودية أفضل التخفيضات على دجاج دو Deux، وعلى زيت نباتي من العربي، وزيت دوار الشمس من ماركة شمس Shams، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر عبوات مياه بنده، وعلى مكرونة إيطاليانو Italiano بأشكالها وأحجامها المختلفة، وعلى عصير المراعي Al Marai، كذلك يتوفر العديد من التخفيضات على أسعار الفواكه الطازجة والخضروات من بندة، وعلى سعر الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية المختلفة، كما يوجد عروض منوعة على أسعار التوابل والمكسرات المشكلة، وعلى أجهزة الجوالات بأنواعها من إصدار 2021، وعلى مستلزمات الجوالات والإلكترونيات بأنواعها.