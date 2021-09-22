شوف عروض اليوم الوطني السعودي في هايبر بنده Hyper Panda ضمن عروض بنده الأسبوعية Panda

بمناسبة العيد الوطني السعودي يقدم هايبر بنده بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخصومات والعروض في الرياض، والدمام، وفي جدة، وكذلك في المدينة المنورة، وغيرها من المدن السعودية، ويقدم هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية في هذه المقالة عروض اليوم الوطني السعودي على كافة المنتجات الغذائية بالماركت، وكذلك يقدم خصومات أخرى على أسعار المنظفات والأدوات المنزلية، وعلى غيرها من السلع، وإليكم التفاصيل:

عروض اليوم الوطني السعودي في هايبر بنده Panda

عروض خاصة مميزة من هايبر بنده Hyper Panda على سعر الزيتون الأخضر بدون عجو من كوبوليفيا، وكذلك على سعر الفاصوليا المعلبة والحمص من مانديز، ويتوفر لديهم خصومات قوية جداً على سعر لحم التونة الخفيف من ماركة المواسم، وعلى شرائح الزيتون الأخضر والأسود من كوبوليفيا، وعرض آخر على سعر صلصة المعكرونة من ماجي.

عروض بنده من هايبر بنده Hyper Panda

يتوفر لدى فروع بندة Panda بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة جداً على أسعار سلع عديدة، ومنها: خصم خاص على سعر مزيج الزيت المتبقي الزيتون من الباشا، وعلى سعر طحينة بنده Panda، وعلى سعر خليط الزيت من فوستر كلاستر، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر خليط زيت الزيتون المتبقي من ماركة رحمة، وغيره على سعر عبوات الطحينة الفاخرة من حلواني Halwani، وكذلك يتوفر لديهم عرض على سعر شوكو الكوكيز الأصلي من ماركة أمريكانا Americana بأحجامه المختلفة، وكذلك خصم على سعر شكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش Quality Street.

فروع ومواعيد عمل هايبر بندة بالمملكة العربية السعودية

يتوفر لهايبر بنده ماركت Hyper Panda market عدة فروع في الوطن العربي أجمع، وخاصة في دول الخليج العربي: بالمملكة، والإمارات العربية المتحدة، وفي الكويت، وكذلك في قطر، وخارجها في مصر، أما بالنسبة لفروع المملكة العربية السعودية، والتي يتوفر بها عروض اليوم الوطني السعودي فهي موجودة في معظم مدنه، كما تفتح أبوابها 24 ساعة يومياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي.