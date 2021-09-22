شوف خصومات خيالية في اسواق العثيم تصل 60% على جميع السلع

عروض وخصومات أسواق العثيم الحصرية تصل 60%، هل ترغبون في شراء أفضل المنتجات الغذائية وتبحثون عن متجر للتعامل معهم فبكل تأكيد لن تجدوا أفضل من العثيم فهي تعمل على مدار الأسبوع من أجل أن توفر إليكم أفضل المنتجات بأقل الأسعار ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أسعار العثيم على كافة المنتجات الحصرية.

عروض أسواق العثيم الحصرية في المملكة العربية السعودية:

إذا كنتم في حاجة لشراء أفضل المنتجات بأقل سعر يمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع العثيم في تعمل على مدار الأسبوع من أجل أن تقدم إلى جميع عملائها أفضل المنتجات التي من أهمها كلاً من التالي كلوقز ابل جاكس 286 جرام وجنرال ميلز سيريال الأرز المحمص 340 جرام وجنرال ميلز شيروس رقائق حبوب الشوفان الكاملة 340 جرام ومكسرات مشكلة مع التوت الأزرق ومكسرات مشكلة محمصة ومملحة وفول سوداني مغطي بالسمسم ومكاديميا بالسمسم 150 جرام وقطع خبز محمصة بنكهات متنوعات 75 جرام وقطع خبز بنكهات مختلفة 100 جرام ومورتون ملح بحر خشن 500 جرام وبونجور مربى بنكهات مختلفة 290 جرام.

يشمل العرض أيضا على خبز التورتيلا بنكهات مختلفة 270 جرام واجرومونتي صوص باستا طماطم شيوي بنكهات مختلفة 230 جرام وصلصة سريراتشا الحارة بنكهات مختلفة 455 مل وسناك الكينوا بنكهات مختلفة 70 جرام وسناك، كما يوجد عرض مميز على الكينوا بنكهات مختلفة 70 جرام وجورنز شراب بنكهات مختلفة 750 مل وجوردنز شراب كينو بطعم البندق ودولشي قرفة 750 مل وجراند ميري مكرونة مختلفة 250 جرام وليدي ليبرتي سناك متنوع 85 جرام.

عروض العثيم:

يشمل بندة على جراند ميري مكرونة نيدس تريكولورس وبابارديلز 500جرام وعصير نكتار بنكهات مختلفة وتيرابين شراب بنكهات مختلفة لتر واحد وتش اسيشيل بهارات بنكهات مختلفة وأرز أبيض بسمتي المها 10 كيلو وأرز مصري جرين فارمز خمسة كيلو، إذا كنتم ترغبون في الحصول على أفضل المنتجات الغذائية يمكنكم التواصل معنا وستحصلون على أفضل منتجات صحية وغذائية وطازجة، فيوجد للعثيم الكثير من الفروع وجميعها تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع، فالهدف الأساسي الذي تعمل العثيم من أجله هو توفير الراحة للعملاء وذلك من خلال أسعارها ومنتجاتها الصحية.