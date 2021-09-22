نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو على المسابح والإلكترونيات وتخفيضات آخر الموسم في اليوم الوطني 91 في المقال التالي

تقد عروض ساكو الكثير من التخفيضات على العديد من الأجهزة الإلكترونية والمسابح والأجهزة الكهربية المختلفة. ومع إقتراب اليوم الوطني تستعد شركة ساكو باقوى الخصومات على مئات المنتجات تقدمها إحتفاءاً باليوم الوطني السعودي. ومن المعروف عن شركة saco أنها تعرض منتجات كثيرة ومتنوعة محلية ومستوردة. فيمكن لكل من يريد تغيير أثاث المنزل البحث عبر موقع ساكو الإلكتروني عما يرغب فيه من جميع تجهيزات المنزل. كذلك توجد تجهيزات الحدائق من كراسي وطاولات وغيرها. كما توجد عروض على المسابح والأدوات الصحية والأجهزة الكهربية وأدوات الطهي وغيرها الكثير. عروض ساكو على الالكترونيات احصل على أيفون 11 برو سعة 256 جيجا بايت باللون الفضي مقابل 3699 ريال فقط بدلا من 4299 ريال. ووفر حتى 600 ريال سعودي. يعد أيفون 11 برو أحد أهم منتجات شركة أبل الأمريكية العالمية الإلكترونيات وقد ذاع صيته الشركة على مدار عمرها منذ الإنشاء وحتى اليوم. ولا تكف الشركة عند إنتاج أحدث الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والالكترونيات عالية الدقة.

جوال سامسونج جالكسي اس 8 سعة 64جيجا بايت أزرق اللون متوفر بسعر 1039 ريال بدلا من 1399 ريال. بخصم نقدي قدره 360 ريال.

احصل على هاتف هواوي نوفا 6.26 بوصة سعة 128 جيجا بايت باللون الأزرق ضمن عروض شركة ساكو. مقابل 1199 ريال بدلا من 1399 ريال واحصل على خصم مالي قدره 200 ريال سعودي. اشتري الآن من saco جهاز مبرد بخار 40 لتر قوة 100 وات بسعر 1279 ريال بدلا من 1499 ريال. واحصل على خصم نقدي بقيمة مائتين وعشرين ريالا.

خصم قدره 130 ريال على المبرد الصحراوي 70 لتر وقوة 200 وات رقمي أسود اللون. حيث يعرض الآن على موقع ساكو الإلكتروني بسعر 1299 ريال بدلا من 1429 ريال. مبرد صحراوي سعة 70 لترا بقوة 200 وات رقمي باللون البيج متوفر مقابل 1199 ريال بدلا من 1319 ريال. Saco offers احصل على حوض سباحة سهل التركيب 220 305 سم × ٧٦ سم بسعر 429 ريال بدلا من 499.75 ريال.

وحدة ألعاب مائية شكل ديناصور مقابل 239 ريال بدلا من 359.75 ريال بخصم قدره 120.75 ريال. مسبح العائلة بسعر 129 ريال بدلا من 169.75 ريال.

مسبح مستطيل 2.2 متر في 1.5 متر ارتفاع 60 سم بسعر 299 ريال فقط بدلا من 439.75 ريال بخصم نقدي قدره 140.75 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو على المسابح والإلكترونيات وتخفيضات آخر الموسم في اليوم الوطني 91 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو على المسابح والإلكترونيات وتخفيضات آخر الموسم في اليوم الوطني 91 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.