شوف عروض العيسائي اليوم الوطني الأجهزة الكهربائية تصل إلى 79%

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عمر شويل - جدة عروض العيسائي اليوم الوطني الأجهزة الكهربائية تصل إلى 79%، يقدم موقع العيسائي المتخصص في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية أقوى العروض والتخفيضات بالمملكة السعودية احتفالاً باليوم الوطني، يجب استغلال الفرصة الآن إذا كنت تسعى إلى تجديد الأجهزة الكهربائية بمنزلك أو إذا كنت مقبل على الزواج قريبًا، سوف تجد كل تريد شرائه من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأقل الأسعار في الأسواق مع شركة العيسائي.

عروض العيسائي اليوم الوطني الأجهزة الكهربائية

قد لا تكون شركة العيسائي الشركة الوحيدة التي تقدم عروض وتخفيضات الآن بمناسبة اليوم الوطني ولكنها بالتأكيد من أبرز الشركات التي تقدم عروض مميزة حيث تبدأ التخفيضات لديها من 20% وتصل إلى 79% على أهم وأفضل الأجهزة المتوفرة لديها.

عروض وتخفيضات شاشات التلفزيون الذكية العيسائي

يسعى الجميع الآن إلى شراء أجهزة تلفزيون تتمتع بتقنية الذكاء الاصطناعي للحصول على تجربة مشاهدة مميزة وأيضًا العديد من المميزات الأخرى التي لا يمكن الحصول عليها إلا في وجود هذه التقنية، يمكنك الآن شراء شاشات سمارت من العيسائي بأقوى الامكانيات وأقل الأسعار جمعنا لكم مجموعة منها.

شاشة سمارت ماركة تي سي ال، مقاس 50 بوصة، بدقة 4K، مع ضمان 3 سنوات، بسعر 2.003 ريال بدلاً من 2599 ريال.

وتلفزيون ذكي TCL، مقاس 65 بوصة، بدقة 4K يمكنك الحصول عليه بسعر 3181 بدلاً سعر من 4259 ريال.

وشاشة سمارت TCL، مقاس 43 بوصة، بسعر 1550 ريال بدلاً من 1699 ريال.

تلفزيون ذكي TCL، مقاس 75 بوصة، بسعر 8999 ريال بدلاً من 12999 ريال.

تخفيضات أجهزة كهربائية متنوعة من العيسائي بمناسبة اليوم الوطني

تقدم شركة العيسائي عروض وخصومات على العديد من الأجهزة الضرورية مثل البوتجازات و افران الكهرباء الصغيرة والمكانس والمكاوي ومبردات الماء والخلاطات والعديد من أجهزة المطبخ الكهربائية وغيرها أختارنا لكم مجموعة متنوعة من هذه الأجهزة.

خلاط مع مطحنة ماركة باناسونيك، بقوة 400 واط، بسعر 170 ريال بدلاً من 199 ريال.

مفرمة لحم كهربائية ماركة باناسونيك، بقوة 1700 واط، بسعر 470 ريال بدلاً من 919.

فرن كهربائي ماركة simfer، سعة 42 لتر وقوة 1300 واط، بسعر 150 ريال بدلاً من سعر 229 ريال.

كيتشن ماشين ماركة باناسونيك، بقوة 1000 واط، سعة الوعاء لتر، مع التحكم في 3 سرعات، يمكن الحصول عليه بسعر 299 ريال بدلاً من 459 ريال.

إناء ضغط لتسوية الطعام على البخار في أسرع وقت، ماركة باناسونيك، بقوة 1400 واط، بسعر 350 ريال بدلاً من 400 ريال.

مكنسة ماركة هوفر، بقوة 2100 واط، بسعر 387 ريال بدلاً من سعر 579 ريال

قدمنا لكم عروض العيسائي اليوم الوطني الأجهزة الكهربائية تصل إلى 79%.