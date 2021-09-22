شوف عروض بنده وهايبر بنده في اليوم الوطني خصومات هائلة ومفاجآت كبيرة

لا ينفك هايبر بنده عن تقديم أقوى عروض بنده خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني السعودي. ويحتوي بروشور العروض على خصومات خاصة على السلع المصنوعة داخل المملكة بالإضافة إلى مئات التخفيضات على الأصناف الأخرى الموجودة داخل الهايبر من أجهزة كهربية وإلكترونيات وأدوات الطهي. كما توجد خصومات كبيرة على اللحوم وسلع البقالة ومنتجات العناية بالشعر والبشرة للرجال والنساء والأطفال. وبمناسبة اليوم الوطني قررت المجموعة جعل الحبة الثانية من بعض المنتجات المختارة ب 0.91 هللة فقط إعراباً عن حبها للمملكة العربية السعودية. كذلك في حالة التسوق بمبلغ 500 ريال أو أكثر عبر تطبيق بنده كليك سوف يمكنكم استرداد نقدي بقيمة 91 ريال. عن طريق استخدام الرمز الترويجي (KSA91). مع العلم أن هذا العرض يشمل كافة المنتجات المتاحة على التطبيق.

عروض بنده الطازجة

تستمر هذه العروض لمدة أربعة أيام فقط إبتداءً من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر وتستمر حتى يوم الأحد 26 سبتمبر.

مقابل 34.95 ريال فقط يمكنك شراء كيلو من لحم العجل الطازج بالعظم. يساعد العظم والدهون على إعداد مرق اللحم الدسم لإعداد الوجبات المختلفة مثل عمل الفتة المصرية المعروفة باسم الثريد والتي تحدثنا عن طريقة إعدادها في مقال سابق.

المصرية المعروفة باسم الثريد والتي تحدثنا عن طريقة إعدادها في مقال سابق. احصل على كيلو من لحم كتف العجل بدون عظم مقابل 39.95 ريال فقط.



احصل على نصف خروف نعيمي ضمن العروض الطازجة مقابل 591 ريال فقط.

استمتع بحفلة الشواء المميزة مع الأهل والأصدقاء بشراء خروف نعيمي كامل وزن من 12 إلى 18 كيلو مقابل 991 ريال فقط.

ربع خروف نعيمي أمامي أو خلفي بسعر 291 ريال للحبة.

تخفيضات هايبر بنده panda offers

تخضع جميع المنتجات الآتي ذكرها ضمن عرض الحبة الثانية بسعر 0.91 هللة فقط.

اشتر حبة من فول مدمس الخلطة لونا وزن 450 جرام بسعر 5.5 ريال واحصل على الحبة الثانية مقابل 0.91 هللة فقط.

خل أسود رنا سعة 180 مل بسعر 3.25 ريال فقط والحبة الثانية ب 0.91 هللة.

فطر هيبا 3.57 جرام بسعر 8.25 ريال يمكنك استخدجامه في إعداد العديد من الوجبات اللذيذة مثل البيتزا بالمشروم.

احصل على عبوة فاصوليا أو حمص مانديز وزن 400 جرام بسعر 2.75 ريال فقط.

شرائح زيتون أسود أو أخضر كوبوليفا وزن 360 جرام بسعر 16.95 ريال.

لحم تونة خفيف مفتتة في زيت دوار الشمس ريم وزن الحبة 160 جرام بسعر 3.95 ريال فقط. تحتوي التونة على العديد من الفيتامينات وخاصة أحماض أوميجا 3 وهي مفيدة للجسم وسهلة الإعداد.

معجون الطهي ماجي وزن العبوة 200 جرام بسعر 9.95 ريال فقط.