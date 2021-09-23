نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات عروض اليوم الوطني السعودي أوفر من اكسترا extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات أوفر عروض اليوم الوطني من متجر اكسترا extra الإلكتروني، والذي يوفر العديد من خدمات الشراء أونلاين عبر موقع اكسترا السعودية، يقدم في عروض اليوم الوطني 91 أقوى تخفيضات على أسعار الجوالات بمختلف الفئات والمواصفات، والتي تتيح للمستخدم العديد من الخيارات للتسوق فيما يتعلق بكافة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية الصغيرة والكبيرة، ولذلك تضم عروض اكسترا لهذا الأسبوع مجموعة متنوعة من أجهزة المكيفات، الثلاجات، أجهزة الطباخ، ومعدات إعداد الطعام المتنوعة بأقل الأسعار، ونختص بالذكر عروض الجوالات بتخفيضات مميزة وحصرية في العيد الوطني 1443 للمملكة العربية السعودية، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض اكسترا للجوالات

يأتيكم متجر اكسترا الإلكتروني بجموعة ممتازة من أفضل خيارات الهواتف الذكية المصنفة ضمن فئات سعرية متفاوتة، وتتضمن العروض أحد أفضل جوالات سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 3 المصنف ضمن فئة 5G المذهلة، ويُعد الهاتف أحد أفضل إنتاجات شركة سامسونج لمستخدميها، والتي جمعت من خلاله بين العملية في الأداء والإستخدام وبين المواصفات التقنية المذهلة والخدمات التي تخدم حاجات مستخدميه بكفاءة، فهو مصمم بشكل احترافي متميز وجذاب، واعتمدت سامسونج على تقنية الحماية الكاملة للشاشة ومداخل الهاتف بكامل الإتجاهات، فمن أهم مميزاته مقاومته للمياه العذبة بكفاءة، وذلك حتى عمق متر ونصف وتستمر المقاومة لمدة 30 دقيقة كاملة، الأمر الذي أثبت اعتمادية سامسونج خلال إنتاجها لهاتف زد فليب 3 وزاد من ثقة المستخدمين، ويدعم الهاتف صوت دولبي النقي، وصورة فائقة الوضوح، ويختلف في موضع مستشعر البصمة وموقعه أسفل زر التشغيل.

الهاتف Samsung Galaxy z Flip 3 5G، مساحة الرام 8 جيجابايت، الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، بمعالج سنابدراجون 888 ثماني النواة بسعر 3999 ريال سعودي أو بالتقسيط على 36 شهر بقسط شهري قيمته 192 ريال سعودي فقط.

عروض اليوم الوطني extra

استكمالًا لأفضل الهواتف الذكية القابلة للطي تقدم عروض اكسترا افضل اسعار جوال Samsung Galaxy Z Fold 3 5G، والمصنف ضمن أحد أفضل الهواتف الذكية في العالم، وذلك لمميزاته الفريدة وتصميمه الأنيق، وبالرغم من خفة حجمه الذي يصل حتى 251 جرام إلا أنه من أخف الهواتف الذكية القابلة للطي، ويأتيكم بشاشة بحجم 7.2 إنش عند الفتح الكامل، و 6.2 عند الطي، وبالرغم من سماكته أثناء إحكام غلق اليدين عليه إلا أنه لا يشكل عائق أثناء حمله، وطورت سامسونج الهاتف ليتحمل 2 شريحة اتصال SIM، مما يجعله أكثر عملية ويخدم حاجات المستخدم من خلال شاشة كبيرة الحجم وجودة نقاء مذهلة فائقة الوضوح، كما أنه يدعم نظام صوت ستيريو، ومستشعر للبصمة أسفل زر التشغيل.

سعر الهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 5G المزود بـ رام 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت بسعر 6799 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط حتى 36 شهر بقسط قيمته 325 ريال شهريًا.

تابعوا معنا كافة عروض وتخفيضات اليوم الوطني السعودي 1443، حيث تتوالى عروض متاجر السعودية بشكل متجدد، نوافيكم بكافة التفاصيل فور صدورها.