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ومازالت عروض التوفير من بنده وهايبر بنده ماركت مستمرة وتفاجئ الجميع بأقوي العروض المميزة التي لم تتوافر بأي هايبر أخر بمناسبة العيد الوطني السعودي 91 تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر2021 حتى 28 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع وترفع شعار في حب مملكتنا زدناكم من الخير خيرين أشتري الحبة أشتري أي منتج متوفر بالمجلة واحصلي على الحبة الثانية ب 0.91 هلله. عروض التوفير من بنده وهايبر بنده أشتري عصير المراعي واضمني صحه أطفالك متوفر أنواع متنوعة 1.5 لتر للحبه ب 7.95 ريال سعودي بدلا من 11 ريال سعودي.

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أشتري 4 أكواز ذرة كاملة أمريكانا 1 كيلو ب 18.50 ريال سعودي أشتري الحبة الثانية 0.91 هلله.

حليب مركز السعودية 200 ملل ب 2.50 ريال سعودي أشتري الحبة الثانية 0.91 هلله..

حليب مركز الخير 170 جرام ب 2.50 ريال سعودي أشتري الحبة الثانية 0.91 هلله.

برجر دجاج أمريكانا 1000 جرام ب 34.95 ريال سعودي أشتري الحبة الثانية 0.91 هلله.

فول سوداني مملح بنده 200 جرام ب 12.75 ريال سعودي أشتري الحبة الثانية 0.91 هلله.

شوكولاتة بجوز الهند كندر بوينو 39 جرام ب 3.75 ريال سعودي أشتري الحبة الثانية 0.91 هلله.

برواني بشرائح الشوكولاتة صباحو 6×502 جرام / معمول بتمر خلاص 300 جرام ب 13.95 ريال سعودي أشتري الحبة الثانية 0.91 هلله. الوسوم عمر شويل - جدة عروض التوفير المميزة من بنده وهايبر بنده زدناكم من الخير خيرين - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض التوفير المميزة من بنده وهايبر بنده زدناكم من الخير خيرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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