شوف عروض بنك الراجحي بمناسبة اليوم الوطني 91 في السعودية

تعرفوا على عروض بنك الراجحي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، والذي يتم الاحتفال به في المملكة العربية السعودية، وتقدم كافة المتاجر عروض خاصة بأفضل الأسعار طوال فترة تخفيضات اليوم الوطني، بالإضافة إلى تنزيلات كبرى على أسعار المنتجات، ونجد في مصرف الراجحي عرض خاص لفترة محدودة باسترداد نقدي 91%، مع وجود بضعة شروط وأحكام نعرضها لكم بالتفصيل حتى تتمكنوا من الاستفادة من العرض.

عروض بنك الراجحي بمناسبة اليوم الوطني 91

خلال فترة عروض اليوم الوطني السعودي 91 نجد عرض مميز مقدم من بنك الراجحي لجميع عملاء البطاقات الإئتمانية الخاصة بالمصرف، وأيضًا البطاقات مسبقة الدفع، وذلك عند إجراء عمليات الشراء في المطاعم أو المقاهي بواسطة تلك البطاقات، بحيث يحصل العميل على استرداد نقدي يصل إلى 91%، وذلك في المدة ما بين اليوم الوطني السعودي 91 الموافق 23 سبتمبر 2021 وحتى يوم 25 سبتمبر.

شروط عرض اليوم الوطني 91 في مصرف الراجحي

إليكم أهم الأحكام والشروط الخاصة بعرض اليوم الوطني في مصرف الراجحي مع كافة تفاصيل العرض؛ لكي يُمكنكم الحصول على عرض الاسترداد النقدي.

عرض اليوم الوطني مخصص فقط لعملاء البطاقات الإئتمانية وكذلك البطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالمصرف.

يسري هذا العرض عند الشراء من المقاهي أو المطاعم الموجودة في المملكة العربية السعودية فقط.

يُمكن للعملاء الحصول على العرض مرة واحدة خلال الأيام الثلاثة المحددة لعروض مصرف الراجحي.

يشترط أن تكون البطاقات الإئتمانية ومسبقة الدفع مفعلة، مع عدم وجود أي تأخيرات في عمليات الدفع.

لا يسري العرض عند طلب الأطعمة والمشروبات من المطاعم والمقاهي عبر تطبيقات التوصيل المنزلي.

عند الإستفادة من العرض سيتم إضافة المبلغ المالي الذي سيتم استرداده خلال 15 يوم، وهذه المدة تبدأ بعد انتهاء مدة العرض المحددة وهى الأيام 23، 24، 25 سبتمبر.

يتم تطبيق هذا العرض بالنسبة لأول 15.000 عميل في كل يوم من أيام العرض الثلاثة.

عمليات السحب النقدي لا يتضمنها العرض، وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات التحويل من حساب البطاقة الإئتمانية.

قدمنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بعرض اليوم الوطني في بنك الراجحي، مع الشروط التي من الضروري تطبيقها للإستفادة من عروض مصرف الراجحي، التي تسري من يوم 16 صفر 1443هـ إلى يوم 18 صفر، ولمعرفة كل ما هو متعلق بعروض الراجحي وأيضًا تخفيضات اليوم الوطني السعودي تابعونا.