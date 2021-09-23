شوف عروض اليوم الوطني 91 وأقوى التخفيضات على أسعار السيارات في السعودية تصل إلى 40%

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عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن اليوم الوطني السعودي من أكثر الأيام تقديماً للعروض بأنواعها، على جميع أنواع المنتجات والسلع في المملكة العربية السعودية، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل العروض على سيارات 2021/2022 بأنواعها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، ومنها سيارات هوندا أكورد 2021، والتي تعد أفضل أنواع سيارات عام 2021، كما تتميز بالعديد من المزايا التي يتطلع أليها الكثيرون، وإليكم تفاصيل عروض سيارات 2021 بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

عروض اليوم الوطني على سيارة هوندا أكورد الحديثة

تتميز سيارات هوندا أكورد بالعديد من المزايا المواكبة للعصر، ومنها: بها عزم دوران 375 نيوتن متر، وكذلك محرك 4 سلندر2 لتر تربو، وبقوة 252 حصان، كما يتوفر بها ناقل حركة أوتوماتيكي، تتميز سيارات هوندا أكورد بوصولها لسرعات فائقة مع نظام الأمان، والدفع الرباعي في ثواني قليلة، وأما بالنسبة لقدرة السيارة على إستهلاك الوقود فهي قليلة جداً مقارنة بمزاياها، 2000 سي سي، وبها عشر سرعات مع نظام الدفع الأمامي أيضاً.

أسعار سيارات هوندا أكورد 2021 بجميع فئاتها

تقدم شركة هوندا بالسعودية وخاصة فئات هوندا أكوردا 2021 عروض مزهلة على أسعار السيارة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، حيث يبلغ سعر سيارة فئة LX SPORT من سيارة هوندا أكورد 105 ألف و900 ريال سعودي، كما يبلغ سعر فئة EX من سيارة أكوردا 110 ألف و900 ريال سعودي، وكذلك يبلغ سعر سيارة EXL من أكوردا مبلغ 120 ألف و900 ريال سعودي، وسيارة LX هوندا مبلغ 95 ألف و400 ريال سعودي، أما بالنسبة للفئة الأخيرة من هوندا أكورد.

مواصفات فئات هوندا أكورد 2021

ومن ضمن عروض السيارة، والتي يميز هذه الفئة من هوندا أنها مزودة بشبك ضخم من الأمام مع تطعيمات كروم، كما تتميز بجنوط سوداء اللون 18 إنش، وجناح خلفي باللون الأسود مع إطارات كروم على النوافذ، كما بها إطارات LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية lED، وكذلك يتوفر بالسيارة مثبت سرعة ذكي، وبها رادار و4 حساسات أمامية.

سيارة أكوردا سبورت 2021

يتوفر أولاً بالسيارة نظام الفتح الذكي للسيارة بلمس الأبواب الأمامية، كما بها إمكانية التشغيل عن بعد مع فتحة سقف، وكذلك بها ردار بالجهة اليمنى، وغيرها من المزايا.