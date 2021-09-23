شوف مهرجان التخفيضات والعروض الخاصة من العثيم السعودية اليوم 1+1 مجانا

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عمر شويل - جدة تحرص أسواق العثيم على أن توفر إلى كافة عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات، فإذا كنتم في حاجة لشراء مستلزمات المنزل وتبحثون عن متجر للتواصل معه فنؤكد غليكم أنكم لن تجدوا متجر أفضل العثيم وإليكم في ذلك المقال المزيد من المعلومات حول أسواق العثيم.

عروض وخصومات منوعة من أسواق العثيم

وفرت إليكم أسواق العثيم مجموعة من الخصومات على جميع منتجاتها التي من أهمها جبن كيري 108 جرام وجبن المراعي بالقشطة مربعات 108جرام وزبادي المراعي كامل الدسم 2 كيلو جرام وخبز لوزين سندوتش 600 جرام وحليب المراعي بودرة 2000 جرام ويتوفر عليها عرض بنسبة 25%.

عروض أسواق العثيم الاسبوعية

يشمل العرض على حليب بوني سائل 170 مل وجبن انكور كريم 2*900 جرام وعسل الشفاء طبيعي 1 كيلو جرام وخضار شكل مونتانا مجمدة 400 جرام وأسماك روبيان للطبخ 1 كيلوجرام وحليب نادك كابتن شوكولاتة 18*125 مل، ويحتوي العرص على يفر لواكر نوازيت 100 حرام وزيت زيتون عافية بكر عضوي 500مل وتونة جرين فارمز خفيف قطع 170 ومايونيز كنوز 946 مل.

خصومات من العثيم المذهلة

تقدم إليكم العثيم خصومات تصل في بعض الأحيان لأكثر من 50% وإليكم في السطور الآتية بعض المنتجات التي يتوفر عليها العرض، خوخ سكري، وكنافة بالقشطة، وزيتون اليسا أسود، وقطع دجاج الوطنية مشكلة 900 جم، وكمثرى كوسيا، وبصل أحمر، وبصل أبيض، وبصل أصفر، وتفاح أحمر سلة.

تخفيضات أسواق العثيم الحصرية

تعددت المتاجر في المملكة العربية السعودية ولكن لم يجد حتى الآن متجر أفضل من عثيم بفضل سمعته الجيدة بين كافة المتاجر، فإذا كنتم في حاجة لشراء المأكولات وتبحثون عن متجر للتعامل معه فيمكنكم التوجه إلى العثيم فهي تعمل على مدار الأسبوع لكي تقدم إليكم المنتجات الصحية الطازجة دون أن تؤثر مطلقاً على ميزانية العميل.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض على مختلف أنواع اللحوم التي من أهمها لحم حاتي بالعظم ولحم عجل بلدي بالعظم ولحم حاتي بدون عظم ولجم عجل بلدي بدون عظم يشمل العرض على خلطة زبدة إماراتي وجبن فيتا بالزيتون أخضر وزيتون اليسا أخضر محشي وحلاوة حلواني مع الفستق وطرشي بوليف خضار مشكل.