شوف مهرجان وأفضل عروض لولو lULU بالسعودية بمناسبة العيد الوطني والمولد النبوي الشريف

يعد لولو هايبر ماركت LULU marketبالمملكة العربية السعودية من أكبر الماركتات بشكل عام، وحتى في دول الخليج كما ينتشر أيضاً خارجها، ويعد لولو ماركت من أكثر الماركتات شعبية، حيث يزور فروعه عشرات الآلاف من الزوار بشكل يومي، وذلك لتقديمه أفضل السلع المحلية والعالمية الماركة بأفضل الأسعار في الأسواق، وسوف نقدم لكم اليوم عروض لولو Lulu بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، وكذلك بمناسبة قرب موعد المولد النبوي الشريف، وسوف نوفيكم تفاصيل العروض.

عروض لولو Lulu بمناسبة اليوم الوطني السعودي

يتوفر لدى هايبر لولو ماركت LULU العديد من الخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية، وخاصة على المنتجات الغذائية، ومنها: عرض خاص على سعر أيس كريم كوون زون، وعلى سعر الجبنة الكريمية من لافاشكيري الشهيرة مميزة المذاق، وكذلك يوجد خصم آخر على سعر صابون Pure &gentle، كما يوجد خصومات خاصة على أسعار كريم نيفيا Nivia.

خصومات لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

يتوفر في لولو ماركت Lulu market تخفيضات خاصة على: سعر لحم العجل المخلي الطازج، وعلى سعر الكيك الأسود والأبيض وسط الحجم، وكذلك على شاورما الدجاج الـ 3حبات، وعلى سعر الحلاوة الطحينية السادة من ماركة الجميل، وعلى سعر الكاجو، كما يوجد خصم خاص على سعر سمك الشيري العماني الكبير، كما يوجد خصم آخر على سعر التوت الأزرق الجنوب افريقي.

خصومات لولو اليوم وحتى نفاذ الكميات Lolo

يتوفر أيضاً بلولو هايبر ماركت ضمن عروضه لهذا الأسبوع تخفيضات خاصة جداً على أسعار: عبوات دجاج ساديا السعودي، كما يتوفر خصم آخر على سعر عبوات زيت دوار الشمس من ماركة عافية، وعلى سعر العبوة الإقتصادية بالحجم العائلي من الأرز البسمتي النقي من تيلدا Tilda بحجم 5 كيلو، وعرض غيره على سعر الطماطم الطازجة، وكذلك على أسعار العديد من أنواع الزيوت، والخضروات، والفواكه الطازجة، وعلى أسعار الدجاج، والأسماك، واللحوم بأنواعها، وعلى جميع أنواع المثلجات، والمعلبات، وغيرها من أنواع المنتجات الغذائية.