اختبار بسيط يكشف مخاطر صحية من خلال حركات اليد، اختبار بسيط يكشف مخاطر صحية من خلال حركات اليد، يعتقد بعض الأشخاص أن يتم تشخيص الاضطرابات في صحة القلب يحتاج إلى بعض المعدات الهامة وهذا الأمر بالفعل يكاد صحيح إلى حد كبير للغاية ولكن في بعض الأحيان يمكن إجراء بعض الفحوصات في المنزل عن طريق حركة اليد، حيث أكدت صحيفة صن البريطانية أنه يمكن من خلال إجراء فحص بسيط للغاية عن طريق أصبع الإبهام يوضح لك إذا كان هذا الشخص معرض للإصابة أم خطأ كبير في صحة القلب أم لا.

وبالتالي لا يحتاج هذا الفحص الذي يمكنك أن تقوم به سوى حركتين فقط وسوف تظهر النتيجة في الحلم لكي يتمكن هذا الشخص من الاطمئنان أو يجد لنفسه بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الدقيقة للاطمئنان.

خطوات عمل اختبار المخاطر الصحية

في الخطوة الأولى يتم فرد اليدين كاملة بحيث أن تكون راحة اليد مقابلة لوجهك بعد ذلك تقوم بثني الإبهام اللي داخل راحة اليد.

بعد ذلك انظر إلى المدى الذي وصل عليها الإصبع لأن هذه النقطة هي المؤشر وبالتالي في حالة وصول الإبهام إلى منتصف معصم اليد، فهذا يدل على صحة القلب عادية وليس يوجد بها أي إضرار أو شيء يدعو للقلق.

أما في حالة إذا وصل الإبهام إلى أكثر نقطة إلا نهاية اليد فذلك يدل على وجود مخاطر على مستوى الصحة في القلب وعندما يكون الشخص قادرا على تحريك الإبهام إلى هذه النقطة البعيدة ينبغي عليها أنه ينتبه إلى وجود ارتخاء في نسيج عضلات الجسم.

خطوات عمل اختبار المخاطر الصحية

ي الخطوة الأولى يتم فرد اليدين كاملة بحيث إن تكون راحة اليد مقابلة لوجهك بعد ذلك تقوم بثني الإبهام اللي داخل راحة اليد .

حيث أكد الخبراء أن هذا مؤشر على وجود التهابات في الجسم في حالة هذا الارتخاء بما في ذلك وجود مشاكل في الشريان الأبهر وهو أكبر شريان في الجسم الإنسان ويمتد من القلب إلى المعدة.