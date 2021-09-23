نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي 91 على جميع المطاعم في المملكة وخصومات ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل السعوديون في هذه الأيام بأهم أعيادهم السنوية وهو العيد الوطني السعودي الـ 91، حيث يعد العيد الوطني السعودي من أهم الأعياد التي تمر على المملكة العربية السعودية بعروضه، وإحتفالاته، وخصوماته، وسوف نوضح لكم اليوم عروض اليوم الوطني السعودي على جميع المطاعم في المملكة، كما يتوفر عروض وخصومات خاصة جداً على فئات عديدة في السعودية، سنوضحها لكم.

عروض اليوم الوطني السعودي 91 في المطاعم

عروض مطعم سما البلد السعودي:

يوفر المطعم عرض ثلاثة وجبات من الدجاج من إختيارك بسعر 91 ريال سعودي، حيث تسري العروض حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي.

عروض مطعم جلسة شواء السعودي:

يقدم المطعم عرض خاص لكل فرد أوبن بوفبه بـ 91 ريال سعودي، ماعدا الأطفال تحت 10 سنوات، والسائق، والخادمة، أما بالنسبة للأطفال من 10 لـ 14 سنة فسعر الوجبة لهم 63 ريال سعودي فقط.

عروض مطعم بيت الشاورما السعودي:

يقدم المطعم عرضين:

الأول: فطور سعودي بالإضافة إلى فطور شامي بسعر 91 ريال سعودي.

الثاني: 10 سندوتشات شاورما+ 2 بطاطس+ 5 بيبسي بسعر 91 ريال سعودي.

عروض مطعم هيرفي بالسعودية:

4 وجبات بسعر 91 ريال سعودي (وجبة مسحب الدجاج، وجبة تشيلي الدجاج، وجبة مدبل لحم أو دجاج، عرض هرفي كبير بالجبنة).

عروض اليوم الوطني السعودي 91 مطعم ماكدونالدز

يقدم مطعم ماكدونالدز Mac عروض خاصة جداً على أسعار الوجبات لديه، ومنها:

سعر وجبة جراند تشيكن بالحجم الكبير 23 ريال سعودي.

وجبة جراند تشيكن هابانيرو وتشيبوتلي بالحجم العادي بسعر 20 ريال سعودي.

وجبة جراند تشيكن هابانيرو وتشيبوتلي بالحجم الوسط بسعر 22 ريال سعودي.

عروض مطاعم ديرتي

تسوية الذبيحة الكاملة ب70 ريال سعودي، وأي مقبلات بسعر 91 هللة.

عروض مطعم ميني برجر

اشتري أي برجر أخضر واحصل على الثاني مجاناً.

عروض مطاعم البيتزا بالسعودية

عروض قوية في مطعم دومينوز بيتزا ومطعم بيتزا هت.

عرض بيتزا مايسترو: 2 بيتزا حجم كبير بسعر 50 ريال سعودي.

عرض مطعم ليتل سيزر Little seaser: اشتري 2 بيتزا حجم كبير بـ 50 ريال سعودي.

عروض مطعم برجر كينج

يقدم المطعم وجبة تشيكن رويال بسعر 10 ريال سعودي حتى نفاذ الكميات لطلبات السيارة فقط.

عروض مطعم كودو

خصم 25% على أي وجبة.