شوف أقوى العروض من بنده وهايبر بنده وأفضل الأسعار على كافة المنتجات

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عمر شويل - جدة أقوى العروض من بنده وهايبر بنده وأفضل الأسعار على كافة المنتجات، قامت بنده بتوفير سلسلة من العروض بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودي، فتحتوي عروض بنده على الكثير من السلع السعودية المحلية وتشمل العروض منها ما هو منتجات غذائية وغير غذائية وإليكم في السطور الآتية بعض المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل بنده.

خصومات بنده بمناسبة اليوم الوطني

يعتبر اليوم الوطني من أهم الأيام التي تمر على سكان المملكة العربية السعودية وبفضل ذلك اليوم وفرت بنده إليكم عروض وتخفيضات بنسبة 50% وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الخصومات، صابون سنوفا السائل، هناك عرض على الثلاثة حبات فيتم الحصول عليهم مقابل 15.95 ريال فقط بدلاً من 26.5 ريال، كرسي سيدارتان.

عروض هايبر بنده

وتشمل العروض طاولة طعام سيدارتان مع أربعة مقاعد مقابل سعر 199 فهناك خصم بقيمة 76 ريال سعودي، وطقم شرشف مفرد مكون من قطعتين مقابل سعر 20 ريال سعودي، وطقم غطاء وسادة مكون من ستة قطع متوفر بسعر 15 ريال سعودي فقط، وبرجر أمريكانا بحجم الجامبو، وبرجر دجاج بقسماط أمريكانا 12 قطعة، وكيس من بطاطس أمريكانا المقلية الرفيعة، حليب طول الأجل كامل الدسم.

عروض بنده الأسبوعية

وتضم العروض أيضا عسل نحل طبيعي ساري، وزنجبيل في عسل صافي الشفاء، وعسل الغابة السوداء لنجنيز، وخصم بنسبة 30% على جميع منتجات ساديا فيمكن شراء صدور دجاج ساديا وزن الطبقل 450،كرتون من دجاج ساديا المجمد، وقهوة الخير وشامبو دوفو عادي فوط صحية ألويز

المزيد حول عروض بنده

يشمل عرض بنده على الكثير من المنتجات الأخرى التي من أهما دجاج التنمية وايمنتال جبنة وكريم لوريال وسويس رول مخابز وتمارا تمر خضري ولوكس صابون سائل وشامي صدر دجاج وعجوة المدينة وخليط كيك هالي ورغوة شعر وشامبو صانسيلك ومزيل شعر فيت وموز بوفان هندي وكارما فجل أحمر وروبيان مطبوخ ونعناع طازج وخروف سواكني وكريمة بيتي وعصير مانجو طازج ولحم بقري وشامبو هيربال ومياه عطر سينما 90 وبيض المائدة وكارما ورق الغاز وزيتون مصري أسود وقهوة العثيم، هكذا قدمنا إليكم المزيد من الخصومات والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50%، فإذا كنتم في حاجة لشراء أفضل المنتجات يمكنكم التوجه إلى بندة في أي وقت.

أقوى العروض من بنده وهايبر بنده

يوافر إليكم هايبر بنده خصومات وتخفيضات مذهلة على كافة المنتجات ومن أبرز العروض مسحوق غسيل تايد مركز 5 كيلو، سائل غسيل صحون باليمون سنوفا 1لتر، وورق حمام مشوار، ومكرونة ايطاليانو 450 جرام، دجاج دو 10×1كيلو.