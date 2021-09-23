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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أهم عروض اليوم الوطني 91 في السعودية من باجه واكسترا وعروض تأمين السيارات في المقال التالي
عروض اليوم الوطني 91 وتفاصيلها، مع بداية العيد الوطني السعودي والذي صادف ال91 في عام 2021. تقدم باجه سلسلة من الخصومات لكل من يريد الشراء منها ، حيث يبلغ خصم متجر باجة حوالي 91% بحال قام الشخص بشراء حاجيات بقيمة 60 ريال على الأقل بشرط أن تختار أحد المشتريات التي يحددها المتجر ، ثم تشتري بخصم يصل إلى 91٪. يذكر أن المتجر يجري مسابقات مجانية للفائزين بالسحب المحظوظ للفوز بمجموعة من السلع مقابل شروط بسيطة وسهلة.
قائمة بأهم عروض اليوم الوطني 91
تقدم متاجر اكسترا تنزيلات تلفزيونية بأحجام وعلامات تجارية مختلفة. هناك خصومات كبيرة على أسعار التليفزيونات ، بما في ذلك تلفزيونات Sony و LG و Class Pro ، بالإضافة إلى تلفزيونات Samsung و Philips. وفيما يلي وصف لجميع أسعار الشاشة باستثناء المواصفات والتنزيلات المحسوبة بالريال السعودي. وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات جميع العلامات التجارية تتراوح بين 30٪ و 64٪.
تفاصيل تنزيلات هرفي في اليوم الوطني
قائمة تخفيضات اليوم الوطني لهرفي حيث بدأت خصومات اليوم الوطني لهرفي 91 وهي خصومات خاصة بمطاعم هرفي في المملكة العربية السعودية بجميع فروع المطعم، تم إطلاقها بمناسبة العيد الوطني السعودي، يذكر بأن مطعم هرفي مقصد محبي مأكولات المطاعم في المملكة من مقيمين ومواطنين.
عروض الشاشات لكافة الماركات
- شاشة ال جي 86 بوصة الترا اتش دي سمارت ، خصم يصل الى 9659 ، توفير 12.499 ريال سعودي
- يوفر تلفزيون إل جي تلفاز ذكي فائق الدقة مقاس 65 بوصة بسعر 8299 ريالاً ، مما يوفر 12700 ريال.
- تلفزيون سامسونج 65 بوصة Ultra HD ذكي خصم 96446 السعر 4799 توفير 4200 ريال
- كما يمكنك متابعة جميع العروض المختلفة على الشاشات الأخرى والهواتف المحمولة والمكيفات والغسالات وجميع الأجهزة الكهربائية من خلال موقع اكسترا الإلكتروني.
تخفيضات تأمين السيارات بمناسبة اليوم الوطني
تعد شركة الخليجية للتأمين واحدة من أكبر شركات التأمين المعترف بها في المملكة ، وهي تخضع لسلطة البنك المركزي السعودي. حيث تمتلك حساب رسمي على تويتر، كما تمتلك أيضا موقع إلكتروني ، والموجود في بداية هذه الفقرة، تجدر الإشارة الى ان هناك شركات تأمينية أخرى تقدم عروضا مغرية كشركة الصقر وشركة ملاذ.
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