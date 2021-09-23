شوف عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والجوالات أقوى التخفيضات

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تبدأ من جديد عروض العثيم مول هذا الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية. فإنطلاقا من كون المملكة هي الوطن الذي يسعى جميع السعوديين للارتقاء به. تسعى أسواق العثيم لتقديم أقصى جهد لخدمة الشعب السعودي والمقيمين في المملكة أيضا. ولذلك توفر مجموعة من أهم وأقوى الخصومات على المئات من السلع المعروضة في أسواقها. ومن بينها التجهيزات المنزلية التي لا غنى عنها في أي منزل وكذلك الأجهزة الإلكترونية والجوالات. عروض العثيم ضمن عروض أسواق عبد الله العثيم خلال هذا الأسبوع يمكنك شراء شاشة تلفزيون أروح ال أي دي سمارت 50 بوصة مقابل 1399 ريال.

اشتري شاشة إمبيكس ال أي دي سمارت 42 بوصة بسعر 959 ريال سعودي.

احصل على طاولة لاب توب مقاس 52× ٣٠ ×٢٣.٥ مقابل ٢٩.٩٥ ريال فقط. اشتري كرسي رحلات للجلوس في أماكن الرحلات المختلفة مثل الحدائق والشواطئ مع سهولة الطي والحمل بألوان متنوعة مقابل ٦٧.٩٥ ريال.

مكواة بانيكس بالبخار سهلة الحمل وخفيفة الوزن تساعد على كي الملابس بسهولة وجودة عالية مقابل ٥٢ ريال فقط. لعبة عروسة لوفلي ستايل قدميها لطفلتك هدية مميزة في المناسبات المختلفة وسوف تسعد بامتلاك مثل هذه اللعبة متاحة الآن بجميع الفروع مقابل ٢٤.٩٥ ريال فقط. يمكنك شراء تي شيرت الاحتفال باليوم الوطني مقابل ١٩.٩٥ ريال بمقاسات الأطفال. وبسعر ٢٤.٩٥ ريال المقاسات الرجالية.

ساعة ريفر سونج ووتش سمارت الذكية مقابل ١٥٩ ريال فقط الحبة.

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احصل على خلاط اوكارينا الكهربائي مع مطحنة بسعر 99 ريال فقط. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والجوالات أقوى التخفيضات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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