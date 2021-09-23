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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 60% تسوق الآن في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، تكون شركة اكسترا المتواجدة في المملكة العربية السعودية مستمرة في عمل أقوى الخصومات وكذلك العروض الرائعة فإن تلك الشركة تكون حريصة على هذا، بحيث تعتبر هذه الشركة من أكبر الشركات المتواجدة في السعودية، وهي أيضًا تعد من الشركات التي تكون مختصة في بيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة وأيضًا الأجهزة المنزلية، كما يتواجد حوالي اثنان وأربعون فرعًا في المملكة، واثنان فرع آخرين في عمان والبحرين.
عروض اكسترا الأسبوعية تصل ل 45% أقوى عروض السعودية اليوم ولمدة 7 أيام
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من إحدى الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول لسوق المال في المملكة العربية السعودية وهذا في شهر ديسمبر سنة 2018، فتكون هذه الشركة مختصة في الكثير من الأمور ومنها، مستحضرات العناية الشخصية وأيضًا الإلكترونيات الإستهلاكية مثل، الكاميرات وهواتف المحمول والكثير من الأشياء الأخرى، حيث تم وصول معارض الشركة نحو 47 معرضًا بالمملكة، وعدد 52 معرضًا في أماكن أخرى في الخليج.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سعر غسالة الصحون من النوع بيكو مكونة من خمسة برامج باللون الأبيض يكون 1499 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم سعر غسالة الصحون بالبخار من النوع إل جي مكونة من عشر برامج يكون 3999 بدلًا من 6599 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الأسبوعية سعر غسالة الصحون من النوع توشيبا يكون 1499 بدلًا من 2299 ريال سعودي.
- سعر الميت بوك من النوع هواوي دي 15، وكذلك كور 13 سعة 256 جيجا بايت باللون الرمادي يكون 2599 ريال سعودي.
- سعر آبل ماك برو، ثلاثة عشر بوصة، 16 جيجا يكون 8999 بدلًا من 8699 ريال سعودي.
- سعر المكنسة الكهربائية من النوع كندي الكهربائية العمودية تكون مناسبة لكافة الأسطح باللون الأخضر أو اللون الأسود يكون 1099 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا اليوم
- عروض اكسترا سعر المكنسة الكهربائية من النوع فيليبس 2100 واط يكون 755 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا سعر ماكينة صنع الإسبريسو من النوع كلاس برو يكون 1439 ريال سعودي.
- سعر ماكينة تحضير القهوة من النوع نيسبريسون يكون 619 ريال سعودي.
- سعر مبرد المياه من النوع كلاس برو يكون 591 ريال سعودي.
- سعر مبرد المياه من النوع ماجيك يكون 1072 ريال سعودي.
- سعر المقلاية بدون زيت من النوع فيليبس يكون 599 ريال سعودي.
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