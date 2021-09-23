نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

تقدم مجموعة بنده العديد من عروض بنده المتميزة هذا الأسبوع بصفة خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91. وفي كل عام تحتفل المملكة بهذا اليوم في الرابع والعشرين من سبتمبر. حيث قام الملك عبد العزيز آل سعود بتحويل اسم مملكة الحجاز وأجوارها إلى المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك الحين والمملكة في تقدم مستمر ويساهم هايبر بنده من خلال تخفيضاته وعروضه المتميزة لإدخال السرور على قلوب أبناء الشعب السعودي. عروض بنده على التجهيزات المنزلية احصل على سماعة لاسلكية برو بودي روكسون وهي تعد ضمن افضل انواع السماعات اللاسلكية فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلا من بدلاً من 229 ريال سعودي.

قم بشراء طابع الكل في واحد اتش بي بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 169ريال سعودي.

قم بالحصول على شاحن متنقل بمدخلين أووي وهو يعد ضمن أجود انواع الشواحن، بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال سعودي.

قم بشراء تلفزيون تي سي إل بجودة 4k وبحجم شاشة 70 بوصة بسعر هاتف فيفو واي 20 بسعر 599 ريال بدلاً من 669 ريال.

احصل على جوال نوكيا 6300 + 4 جيجا بايت بسعر 185 ريال بدلاً من 223 ريال واحصل على خصم نقدي 38 ريال.

هاتف فيفو واي 12 اس بسعر 499 ريال.

طقم أواني طبخ ألومنيوم شيف أرت 7 قطع بسعر 225 ريال بدلاً من 274 ريال بخصم قدره 49 ريال.

قدر كوركماز استرا بسعر 91 ريال بدلاً من 131 ريال بخصم قدره 40 ريال سعودي. طقم أواني طبخ رويال فورد غير لاصقة مكون من 10 قطع بسعر 220 ريال بدلاً من 291 ريال.

مقلاة رخام مغطى رويال فورد مقاس 24 سم بسعر 38 ريال بدلاً من 68 ريال، أما مقاس 28 سم فبسعر 47 ريال بدلاً من 84 ريال. مكنسة كهربائية كليك أون بسعر 91 ريال بدلاً من 139 ريال.

مكواة بخار عامودية تيفال بسعر 291 ريال بدلاً من 379 ريال بخصم نقدي 88 ريال.

غلاية كهربائية جيباس سعة 1.7 لتر قطعتين بسعر 91 ريال فقط. مكواة بلاك أند ديكر بسعر 191 ريال بدلاً من 269 ريال بخصم نقدي قدره 78 ريال.

ماكينة تشذيب وآل بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال.

ماكينة حلاقة الشعر وآل بسعر 59 ريال بدلاً من 109 ريال.

بوتجاز للتسخين موقد واحد بالسون قدرة 1500 وات بسعر 91 ريال بدلاً من 139 ريال.

صانعة الوافل المميز أريتي باللون الأحمر مقابل 91 ريال بدلاً من 139 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في اليوم الوطني السعودي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في اليوم الوطني السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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