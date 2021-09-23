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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تحديث iOS 15 الجديد للآيفون آبل تتألق.. إجراءات مهمة قبل التثبيت لحماية هاتفك في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث iOS 15 الجديد للآيفون يبحث عنه عشاق هواتف آبل في المملكة العربية السعودية، فيفضلون اقتنائه عن أي نوع من الهواتف الأخري، وما يميز تحديث iOS 15 الجديد أنه يعمل على العديد من الإصدارات الآخري، ويلاحظ الجمهور تحديث آيفون الجديد، من خلال ظهور الاشعارات بشكل جيد ومميز، وإمكانية ترتيب أولوياتك والتعرف على ماتحتاجه بسهولة، ويساعد تحديث iOS 15 الجديد للآيفون على جذب مزيد الجمهور لشراء هواتف آبل أو من لديهم بالفعل يجرون تحديث عليه.
تحديث iOS 15 الجديد للآيفون
يتميز تحديث iOS 15 الجديد للآيفون بإمكانية محادثة “الفيس” ومشاركة الهاتف مع الأصدقاء وإمكانية مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع للموسيقى، ويرفع كفاءة الفيس تايم ليكون مثل تطبيق زوم، كما أن من مميزاته خاصية نسخ النصوص من الصور حتى لو مكتوبة بخط الآيد، مع إضافة رموز جديدة ومبتكرة للإيموجي.
الأجهزة التى تدعم تحديث iOS 15 الجديد للآيفون
ويدعم تحديث iOS 15 الجديد للآيفون جميع أجهزة آيفون التى تم إطلاقها خلال الـ 6 سنوات الماضية، ويمكن التأكد قبل التحديث من خلال الدخول على الإعدادات ثم عام وبعد ذلك تحديث البرنامج، ولعل من أبرز الإصدارات التى تدعم تحديث iOS 15 الجديد الآتي:
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iPhone 12 Pro Max
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iPhone 13 Pro Max
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iPhone 13
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iPod touch
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iPhone 13 minii
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Phone 13 Pro
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iPhone 12
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iPhone 12 mini
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iPhone 12 Pro
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iPhone 11
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iPhone 11 Pro
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iPhone 11 Pro Max
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iPhone Xs
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iPhone Xs Max
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iPhone XriPhone X
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iPhone 8
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iPhone 8 Plus
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iPhone 7
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iPhone 7 Plus
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iPhone 6s
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iPhone 6s Plus
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iPhone SE الجيل الأول
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iPhone SE الجيل الثاني
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iPod touch الجيل السابع
إجراءات مهمة قبل تحديث iOS 15 الجديد للآيفون
أجمع خبراء الاتصالات والتقنية على الإجراءات التى يجب اتباعها قبل تحديث iOS 15 الجديد للآيفون على أن يتم مراعاة الآتي:
- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهازك قبل أي تحديث.
- عمل نسخ أيفون احتياطيًا باستخدام iCloud.
- في حالة عدم وجود مساحة كافية على iCloud حفظ نسخة احتياطية في وضع عدم الاتصال باستخدام iTunes على أي جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي قبل تحديث iOS 15 الجديد للآيفون.
بهذا نكون قد قدمنا لكم تحديث iOS 15 الجديد للآيفون آبل تتألق.. إجراءات مهمة قبل التثبيت لحماية هاتفك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تحديث iOS 15 الجديد للآيفون آبل تتألق.. إجراءات مهمة قبل التثبيت لحماية هاتفك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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