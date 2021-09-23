شوف تحديث iOS 15 الجديد للآيفون آبل تتألق.. إجراءات مهمة قبل التثبيت لحماية هاتفك

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عمر شويل - جدة تحديث iOS 15 الجديد للآيفون يبحث عنه عشاق هواتف آبل في المملكة العربية السعودية، فيفضلون اقتنائه عن أي نوع من الهواتف الأخري، وما يميز تحديث iOS 15 الجديد أنه يعمل على العديد من الإصدارات الآخري، ويلاحظ الجمهور تحديث آيفون الجديد، من خلال ظهور الاشعارات بشكل جيد ومميز، وإمكانية ترتيب أولوياتك والتعرف على ماتحتاجه بسهولة، ويساعد تحديث iOS 15 الجديد للآيفون على جذب مزيد الجمهور لشراء هواتف آبل أو من لديهم بالفعل يجرون تحديث عليه.

تحديث iOS 15 الجديد للآيفون

يتميز تحديث iOS 15 الجديد للآيفون بإمكانية محادثة “الفيس” ومشاركة الهاتف مع الأصدقاء وإمكانية مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع للموسيقى، ويرفع كفاءة الفيس تايم ليكون مثل تطبيق زوم، كما أن من مميزاته خاصية نسخ النصوص من الصور حتى لو مكتوبة بخط الآيد، مع إضافة رموز جديدة ومبتكرة للإيموجي.

الأجهزة التى تدعم تحديث iOS 15 الجديد للآيفون

ويدعم تحديث iOS 15 الجديد للآيفون جميع أجهزة آيفون التى تم إطلاقها خلال الـ 6 سنوات الماضية، ويمكن التأكد قبل التحديث من خلال الدخول على الإعدادات ثم عام وبعد ذلك تحديث البرنامج، ولعل من أبرز الإصدارات التى تدعم تحديث iOS 15 الجديد الآتي:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13

iPod touch

iPhone 13 minii

Phone 13 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XriPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE الجيل الأول

iPhone SE الجيل الثاني

iPod touch الجيل السابع

إجراءات مهمة قبل تحديث iOS 15 الجديد للآيفون

أجمع خبراء الاتصالات والتقنية على الإجراءات التى يجب اتباعها قبل تحديث iOS 15 الجديد للآيفون على أن يتم مراعاة الآتي:

الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهازك قبل أي تحديث.

عمل نسخ أيفون احتياطيًا باستخدام iCloud.

في حالة عدم وجود مساحة كافية على iCloud حفظ نسخة احتياطية في وضع عدم الاتصال باستخدام iTunes على أي جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي قبل تحديث iOS 15 الجديد للآيفون.

بهذا نكون قد قدمنا لكم تحديث iOS 15 الجديد للآيفون آبل تتألق.. إجراءات مهمة قبل التثبيت لحماية هاتفك.