شوف أقوى عروض العثيم بالمملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي وخصومات تصل إلى 60%

يعد هايبر ماركت العثيم من أكبر الماركتات وأكثرها شهرة في الوطن العربي، وذلك لتقديمه أفضل المنتجات والسلع الغذائية، وغيرها بالإضافة إلى تقديمه أحدث الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومستلزمات المطبخ، والأدوات المنزلية بأفضل الماركات العالمية والمحلية، وبأقل الأسعار، وخاصة في هذه الأيام إحتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 91 اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، حيث يعد هذا اليوم من أهم الأعياد القومية في السعودية، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل عروض العثيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية.

عروض العثيم بالسعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

يقدم هايبر العثيم بالمملكة العربية السعودية أفضل العروض على أسعار المنتجات الغذائية، ومن بينها: عرض خاص على سعر قرص العقيلي، وعلى سعر علبة شرائح الشابورة بزيت الزيتون، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر علبة الحلويات الشرقية المشكلة الفاخرة، كما يوجد خصم منهم على سعر خبر التورتيلا الأبيض البر، كما يتوفر لديهم خصم قوي على سعر الميني دونات بالشكولاتة البيضاء والشكولاتة الغامقة.

عروض العثيم لفترة محدودة حتى إنتهاء الكميات

يتوفر لديهم أيضاً خصومات خاصة جداً على أسعار: تورتة الكرنفال الكبيرة بالشكولاتة من زود، وتخفيض جيد على سعر علبة حلا جوز الهند بالكريز، كما يوجد خصم آخر على سعر البسبوسة الدوبليكس بالمكسرات، وغيرها على سعر بيتزا الخضار الوسط، وكذلك على سعر العلبة الكبيرة من زود المعجنات المشكلة.

خصومات هايبر عبدالله العثيم في المملكة لسبتمبر

في هذا العرض يقدم العثيم ماركت في فروعه بمدن المملكة خصومات خاصة جداً بمناسبة اليوم الوطني السعودي، والتي يمكنكم من خلالها الحصول على حبة مجاناً من أي منتج سابق على أي حبة مدفوعة الثمن، ومنها: خصومات على أسعار أرجل، وأفخاد، وسيقان الدجاج الطازجة من منتجات التنمية، كما يتوفر خصومات عديدة على أسعار التورت الصغيرة المدورة، وعلى سعر بسكويت جوز الهند، كما يتوفر خصم آخر على سعر الكنافة بجوز الهند والزبيب، وعلى سعر السميد الناعم، والسميد الخشن، وبرطمانات هيل زينا الأخضر مميز المذاق، وكذلك خصومات خاصة على أسعار الجبن الفيتا الدنماركي، والكمون الحب.