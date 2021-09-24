شوف عروض النهدي اليوم الوطني اشتري قطعتين واحصل على الأخرى مجانًا

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عمر شويل - جدة عروض النهدي اليوم الوطني اشتري قطعتين واحصل على الأخرى مجانًا، تقدم صيدليات النهدي الشهيرة بالمملكة السعودية عروض وتخفيضات حصرية على العديد من المنتجات الأكثر مبيعًا لديها بمناسبة اليوم الوطني، حيث يمكن شراء قطعة والحصول على القطعة الأخرى مجانًا، مثل منتجات العناية بالبشرة والعناية بالطفل والأم والعناية بالشعر والجسم وغيرها العديد من المنتجات الأخرى.

عروض النهدي اليوم الوطني اشتري قطعتين واحصل على الأخرى مجانًا

صيدليات النهدي هي واحدة من أهم وأعرق الصيدليات بالمملكة لها العديد من الفروع في جميع المدن لذلك ينتظر الجميع دائمًا عروضها، بمناسبة اليوم الوطني النهدي تقدم أفضل العروض والتخفيضات.

عروض العناية بالطفل

كل أم تسعي إلى العناية بطفلها والأهتمام ببشرته ونظافته الشخصية، ولكن منتجات العناية بالطفل أصبحت باهظة الثمن كثيراً ولذلك وبمناسبة اليوم الوطني تقدم سلسة صيدليات النهدي عروض مميزة على منتجات العناية بالأطفال.

حفاضات قمر من عمر عام إلى عامين وزن 11-18، بسعر 69.75 ريال بدلاً من 77.50 ريال وأشتري عبوة وأحصل على الأخرى مجانًا

ريم موستيلا لترطيب بشر الطفل والعناية بالبشرة، حجم 40 مل، بسعر 77.05 ريال اشتري عبوة وأحصل على الأخرى مجانًا.

بامبي كلوت مقاس 6، عبوة كبيرة عدد 40 كلوت، بسعر 71.24 مع عبوة مجانية.

موستيلا بلسم لحماية الأم من التعرض إلى تشقق والتهابات حلمة الثدي أثناء الرضاعة، حجم 30 مل، بسعر 90.85 ريال مع عبوة مجانية.

بامبرز كلوت مقاس 5، عدد 56 كلوت، بسعر 85.53 ريال أشتري 2 عبوة وأحصل على الثالثة مجانًا.

مناديل لتطريب بشرة الأطفال من دوف ، 4X50 منديل، بسعر 57.50 ريال، اشترى 2 عبوة وأحصل على العبوة الثالثة مجانًا.

عروض العناية بالبشرة بنص السعر

من أكثر الأشياء التي تحب المرأة الأهتمام بها هي العناية بالبشرة لأن ذلك يساعدها في الحماية من ظهور علامات التقدم في العمر في وقت مبكر، ولذلك نجد منتجات العناية باهظة الثمن ولكن النهدي يقدم اليوم لكل سيدة فرصة رائعة وهي الحصول على أفضل منتجات العناية بالبشرة بأقل الأسعار بنصف السعر الأصلي للمنتج وبعض المنتجات يمكنك شراء عبوة والحصول على الأخرى مجانًا.

كريم ليلى بيوديرما بيجمينت بيو لتفتيح البشرة 50 مل، بسعر 320٫85 ريال أشتري عبوة وأحصل على الأخرى بخصم 50%.

أحصل على مقشر سانت ايفز بجوز الهند والقهوة، حجم 170 جم، بسعر 34٫50 ريال أشتري عبوة وأحصل على العبوة الأخرى مجانًا.

فازلين أصلي لتطريب الشفاه الوردي حجم 17 جم، بسعر 21٫39 أشتري عبوة وأحصل على الأخرى مجانًا.

غسول منظف ومنقى للبشرة ايزيس فارما، حجم 250 مل، بسعر 126٫50 ريال أشتري عبوة وأحصل على العبوة الأخرى مجانًا.

يوسرين زيت استحمام للبشرة الجافة حجم 400 مل، بسعر 158٫70 أشتري عبوة وأحصل على الأخرى بخصم 50%.

كريم ايزيس مركز لحل مشاكل البشرة حجم 30 مل، بسعر 135٫70 أشتري عبوة وأحصل على العبوة الأخرى بخصم 50%

قدمنا لكم عروض النهدي اليوم الوطني اشتري قطعتين واحصل على الأخرى مجانًا