نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل السلايم في المنزل بأبسط المكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقه عمل السلايم من الطرق الأكثر بحثا علي الإنترنت من جانب الكبار والصغار، والهدف من صناعته في المنزل هو ضمان سلامته علي أطفالنا بسبب احتوائه علي مواد صناعية تلوث أيدي الأطفال ومن ثم يضعون أيديهم في فمهم وبالتالي يحدث لهم تسمم بسبب تلك المواد الصناعية والألوان الصناعية المستخدمة في صناعته، حيث انتشر السلايم بشكل كبير بين الأطفال في جميع إنحاء العالم وهناك بعض من الكبار يستخدمونه ويلعبون به من أجل تهدئه أعصابهم.

طريقه عمل السلايم

هناك عده طرق مختلفه لعمل السلايم في المنزل سوف نذكرها لكم جميعا وتصنعونه بالطريقة المناسبة لكم وفي كل الطرق النتيجة ناجحة:

أولا:طريقة عمل السلايم بالدقيق

الطريقة الأولي هي استخدام الدقيق في عمل السلايم وهذه الطريقة تعتبر أكثر طريقه أمنه علي صحة الطفل حتي عندما يضع السلايم في فمه لا ينتج عن ذلك ضرر كبير وسوف نوضع لكم الطريقة بالمقادير:

نحضر كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت.

ألوان طعام طبيعية.

الطريقة

نأتي بإناء عميق نضع به المكونات وهي الدقيق والماء والزيت مع العجن بشكل مستمر أو نضعه في العجان الموجود بالمنزل إذا كان متاح،ونغطي العجينه لمدة ساعة وبعد ذلك نستخدمها في اللعب ونحفظها بعد لعبنا بها نضعها في برطمان بلاستيك.

ثانيا:طريقة عمل السلايم بالغراء

المكونات

نحضر ربع كوب غراء ابيض.

نصف كوب من البوركس.

نصف كوب ماء.

ألوان طبيعية.

إناء عميق.

طريقة التحضير

نأتي بإناء عميق ونضع بداخله الغراء ثم نضع الماء مع التقليب ثم نضع البوركس واللون الذي تريده مع التقليب ثم نجمع العجينة ونضعها في برطمان بلاستيك.

ثالثا: طريقة عمل السلايم بالنشا

المقادير:

نحضر كوب من النشا.

وجود أي نوع من الشامبوهات.

ربع كوب من الماء.

إناء عميق.

لون طبيعي.

الطريقة

نأتي بالأناء ونضع النشاء ثم الماء ثم اللون ثم الشامبو ومع التقليب المستمر وحت يصبح متماسك ونضعه في برطمان من البلاستيك ونستخدم>