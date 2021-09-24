شوف تخفيض 60% في جرير بالسعودية على الجوالات اليوم

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوالات الذكية، تقدم إليكم أسواق جرير سلسلة من العروض والتخفيضات على جميع أنواع الهواتف من ماركات عالمية كأوبو وريل مي وشاومي وفيفو وغيرهم الكثير من الماركات العالمية وكل هذه الهواتف بأسعار عالمية ومناسبة لكافة الطبقات فلا يوجد خيار أخر لديكم الآن سوى التوجه إلى جرير للحصول على كل ما ترغبون فيه من هواتف.

عروض جرير على هواتف المحمول في المملكة العربية السعودية:

تقدم إليكم جرير عروض على جميع أنواع هواتف المحمول فالخصومات في جرير تصل لأكثر من 50% ولا يوجد خيار أمامكم سوى التوجه لأقرب فرع من فروع جرير والاستفادة من أسعارها فلا تقف العروض فقط على هواتف المحمول بل هناك المزيد وإليكم في السطور الآتية بعضاً من هواتف المحمول التي يتوفر عليها العرض:

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 القابل للطي المعرفة بموصفاته العالية فمساحته تصل إلى 256 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر ويعمل على دعم شبكات الجيل الخامس ويأتي معه الكثير من الهدايا منها شاحن سامسونج سريع لاسلكي وبطاقة عناية سامسونج فولد 3 وحافظة هاتف سامسونج ويمكن من خلال مكتبة جرير أيضاً أن يتم الحصول على الهاتف بالتقسيط لمدة 36 شهر.

يتوفر أيضاً لدى مكتبة جرير عرض على هاتف سامسونج جالكسي اس الترا بسعر منافس بالأسواق السعودية.

هاتف سامسونج جالكسي زد فيليب مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد مساحة 256 جيجا بايت.

المزيد حول جرير على هواتف المحمول:

توفر إليكم جرير كل ما تطمحون في الحصول عليه من مميزات جرير، فتعمل جرير على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع أو أي تأخير، لذلك فيمكنكم في أي وقت التوجه لأي فرع من فروع جرير، ففروع جرير منتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية بداية من المدينة المنورة وجدة والرياض ومكة والدمام وكافة المدن لذلك يمكنكم اختيار المكان الأقرب إليكم وتوجهوا إليه في آسرع وقت فأسواق جرير دائماً في انتظاركم لتقدم إليكم أفضل ما تحوي عليه من عروض وخصومات تناسب كافة الفئات ففي بعض الأحيان تصل نسبة الخصم إلى 50% وأكثر.