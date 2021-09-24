شوف عروض عثيم اليوم الوطني مستمرة بأسعار مغرية خزني ووفري هدايا 1+1 مجانا

عروض خصومات العثيم استكمال تخفيضات باليوم الوطني بعرض منتجات بأسعار منافسة لباقي الأسواق داخل وخارج المملكة، حيث تنتشر في عدد من الدول العربية والخليجية العديد من الفروع ومعارض هايبر العثيم التي تشتهر بتوافر كافة أنواع المنتجات الغذائية من فاكهة وخضروات وعروض ليس لها منافس أو منازع على منتجات الألبان، وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، نشرت فروع ومعارض العثيم أقوى التخفيضات وهدايا قيمة على مشتريات كما عودنا العثيم على مفاجأته في السعر المنخفض في كافة المناسبات الأعياد، وكافة العروض سنطرحها لكم في السطور التالية فتابعوا معنا والسلع بأسعار مخفضة حتى نفاذ الكمية.

عروض عثيم اليوم الوطني مستمر بأسعار مغرية

توفير كبير يصل إلى 35% على عدد 4 حبات لكل عميل من أكياس دجاج ساديا الكيس وزن 2 كيلو جرام بعد تخفيض يصل سعره إلى 38 ريال سعودي الكيس الواحد. توفير العثيم على التونة الفاخرة من شركة جولدن برايز بالزيت الحبة وزن 185 جرام عدد 9 حبات فقط لكل عميل تخفيض بنسبة 44%، بسعر 9 ريال سعودي لعدد 3 حبات من عبوات التونة. كينج توفير منظفات ومساحيق التنظيف وغسيل الملابس تخفيض أكثر من 50% على كيس اليد بودرة المركز الأصلي وزن الحبة من تايد 7 كيلو جرام متوفرة بسعر 42 ريال سعودي أي تخفيض عن السعر الأصلي بنسبة 56%.

عروض العثيم تخفيض 40% وأكثر أسعار جملة خزني ووفري

عرض على أرز بسمتي من شركة سيلا الهندي مزة الكيس بوزن 5 كيلو جرام متوافر في العثيم بعد تخفيض 40% عن سعر أصلي بثمن 54 ريال سعودي للكيسين، لكل عميل 4 كيس أرز فقط أثناء العرض.

توفير كبير على الزيت يصل إلى 33%، زيت دوار الشمس من شركة نور ربطة تحتوي على 3 زجاجات بأوزان مختلفة 2 زجاجة وزن لتر ونصف اللتر مع زجاجة صغيرة وزن 750 ملي، داخل العرض ربطة زجاجات الزيت بسعر 32 ريال لكل عميل يمكنه شراء 3 ربطات فقط من الزيت.

عرض مجانا من العثيم 1+1 هدايا على منتجات

كيلو جبن فيتا دنماركي بيضا قليلة الملح مناسبة للإفطار كيلو بسعر 21 ريال عليه كيلو جبن فيتا هدية، دقيق سميد خشن بالكيلو بسعر 8 ريال سعودي، عليه كيلو هدية مجانا 8 ريال سعودي، كيلو جوز هند مبشور ناعم بسعر 26 ريال عليه كيلو هدية.