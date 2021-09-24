نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده في السعودية خصومات تصل إلي 60% في المقال التالي
عروض بنده في السعودية ، في المملكة العربية السعودية تعرض أسواق بنده التجارية لعملائها الكرام عشرات الميزات لديها، هذه الأسواق التجارية يفضلها جميع العملاء السعوديين ويقبلون دائماً على أقسامها المميزة من أجل الشراء والحصول على أقل الأسعار، ما يميز أسواق بنده التجارية في المملكة العربية السعودية هو عرضها أفضل الأسعار على الإطلاق وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تعرض أيضاً أفضل أنواع المنتجات والسلع على الإطلاق، تعرض دائماً لديها تشكيلة مختلفة من العروض وتنال جميعها على إعجاب الشعب السعودي.
عروض بنده في السعودية
أسواق بنده التجارية في المملكة العربية السعودية تعرض لعملائها الكرام عروض على قسم المنتجات والسلع الغذائية، ذلك القسم الذي يقبل عليه جميع الشعب السعودي ويفضلون تناول المنتجات التي توجد في هذا القسم، حيث تعرض لهم قسم الأجبان المميز والذي يعرف بجودة السلع والمنتجات به وأيضاً توفر بذلك القسم جميع أنواع الأطعمة المعلبة التي يحتاج إليها الشعب السعودي.
أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من أسواق بنده
- خصومات بنده قلقاس مع الخضرة أو ملوخية أو فاصوليا خضراء مونتانا عبوة 400 جم 3 عبوات 10 ريال سعودي.
- خضار داري عبوة 400 جم 4 عبوات 15 ريال سعودي.
- بطاطس زيغي لامب أو ودجز وستون عبوة 750 جم 10 ريال سعودي.
- فراولة مونتانا أو داري عبوة 1 كجم 2 عبوة 15 ريال سعودي.
- نقانق دجاج دو عبوة 400 جم 2 عبوة 10 ريال سعودي.
- بطاطس اكسترا كريسبي للقلي لامب وستون عاماً بوصة 750 جم 2 عبوة 15 ريال سعودي.
- برجر أمريكانا عبوة 900 جم 20 ريال سعودي.
- فيليه الدجاج امريكانا عبوة 420 جم 15 ريال سعودي.
- ناجت الدجاج عادي امريكانا عبوة 270 جم 3 عبوات 20 ريال سعودي.
- فرانك الدجاج أمريكانا عبوة 340 جم 3 حبات 2 عبوة 15 ريال سعودي.
- كرات لحم بقري امريكانا عبوة 400 جم 2 عبوة 15 ريال سعودي.
- شرائح عجينة الرقائق الهشة وليمة عبوة 400 جم 4 عبوات 10 ريال سعودي.
- رقائق سبرينج رول وليمة عبوة 160 جم 4 عبوة 10 ريال سعودي.
- ملوخية السنبلة عبوة 400 جم أو ملوخية مع التقلية 410 جم أو بصل احمر مقطع أو عجينة الفلافل 450 جم 3 عبوات 10 ريال سعودي.
- فطيرة سادة وليمة عبوة 400 جم 4 عبوات 10 ريال سعودي.
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