شوف عروض لولو ماركت الكبرى مهرجان الطعام بدأ بعروض وتخفيضات كبرى لكل العملاء

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عروض لولو ماركت الكبرى مهرجان الطعام بدأ بعروض وتخفيضات كبرى لكل العملاء التي تتوافد على معارض لولو ماركت المنتشرة في كل أرجاء دول الخليج العربي، مهرجان لولو ماركت للطعام يقدم خصومات تصل إلى 75% على منتجات أساسية ولازمة في كل منزل من منتجات غذائية وعروض لكل السيدات على الأزياء المختلفة والأحذية وحقائب النساء والأكسسوارات والنظارات بمختلف أشكالها وماركاتها بخصومات من 25% إلى 75%، وتستمر التخفيضات في مهرجان لولو إلى منتصف شهر أكتوبر القادم، بسبب الإقبال الكبير على خصومات ومنتجات المعارض من العملاء من مختلف الأرجاء، ويوجد عروض هائلة على منتجات الأطعمة الطازجة واللحوم المجمدة والأسماك، وعروض وتخفيضات على المواد الغذائية ومنتجات التجميل والإلكترونيات والثلاجات والمكيفات المختلف ماركاتها الكبرى، والخصومات في لولو ماركت تشمل أيضا مجموعة متنوعة من أفضل العلامات التجارية المتميزة في منتجات الغذائية والأطعمة المختلفة.
عروض لولو ماركت مهرجان الطعام 2021
- احتفالا باليوم الوطني في المملكة عرض لولو هايبر عروض كبرى على منتجات غذائية مثل عرض وتخفيض على زيت دوار الشمس من شركة نور عرض 2 زجاجة بسعة الواحدة 3 لتر والأخرى بسعر 750 ملي متوفرة في لولو بسعر 29 ريال سارع بالشراء العرض قبل نفاذ الكمية.
- عروض دجاج من لولو هايبر عدد 3 حبات من دجاج ساديا الواحدة تزن حوالي 600 جرام بسعر 15 ريال لعدد 3 حبات دجاج، يمكن شراء وتخزينه فتلك الدجاج مناسب جداا الحشو والشوي بالفرن.
- خصومات على الأرز بسمتي بنجابي المهيدب كيس كبير بسعة 10 كيلو بسعر 69 ريال، ولولو ماركت يحدد حبة واحدة لكل عميل في العرض.
- رمان مصري الكيلو بسعر 3 ريال سعودي، تخفيضات من اللولو هايبر السعودية على دوف قوالب الجمال عدد 4 حبة متنوعة الواحدة بوزن 135 جرام بسعر 16 ريال الأربع حبات.
خصومات لولو سعودي الكبرى لكل منتجات
- خصم 10% على كيلو لحم عجل محلي بالعظم بسعر 32 ريال سعودي، مناسبة جدا لعمل كبسة اللحم أو طاجن اللحم في الفرن.
- عروض لولو ماركت على الأسماك فيوجد كيلو سمك شهري بسعر 19 ريال، كيلو روبيان صغير الحجم بسعر 10 ريال سعودي، كيلو سمك بياه أو سمك بوري بحجم كبير بسعر 15 ريال أسماك بحرية طازجة لذيذة.
- كيلو روبيان مزارع طازجة 50/60 للكيلو من روبيان الطازج، بسعر 25 ريال سعودي، كيلو سلطعون أو كابوريا محلي بحجم الكبير بسعر 10 ريال سعودي.
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