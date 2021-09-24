شوف عروض اليوم الوطني السعودي 91 أكواد الخصومات لكافة المتاجر

عروض اليوم الوطني السعودي 91 أكواد الخصومات لكافة المتاجر حيث تقدم المتاجر خصومات هائلة على المعروضات والمنتجات بمناسبة اليوم الوطني السعودي وكذلك أيضًا المطاعم والفنادق وخطوط الطيران ومراكز الأسنان والتجميل والليزر وغيرها الكثير بمناسبة ذكرى مرور 91 عامًا على توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود وفيما يلي أهم أكواد خصومات اليوم الوطني السعودي 91.

عروض اليوم الوطني السعودي 91

بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تقدم كافة المتاجر عروض اليوم الوطني وهي عروض موسمية لا تتكرر أبدًا خلال العام، أيضًا قامت الهيئة العامة للترفية والاستعلامات بإطلاق احتفالات خاصة يومي الخميس والجمعة بالتعاون مع أمانات المناطق وشهدت المملكة عددًا من الفعاليات والعروض في مدن المملكة تحت شعار هي لنا دار.

كوبونات خصم اليوم الوطني 91

توفر مجموعة من المتاجر سلسلة من العروض على هيئة كوبونات الخصم الإضافية على النحو الآتي:

اسم المتجر كود الخصم اكسترا السعودية كود nd91 عبدالصمد القرشي كود Q180 نمشي كود HB210 نون ديلي NY65 اناس MZ130 مفارش الحبيب MH359 لوكيستان LO78 خصم ناو ناو BN30 مودانيسا ARD95 ممزورلد FZ029 سيتروس MA256 سيفي Si7 عود ميلانو M61 فوغا كلوسيت KXD كارديال MH118 ماكس فاشون MV214 كارفور ON66

عروض اليوم الوطني مطاعم

تقوم عددًا من المطاعم بتقديم عروض اليوم الوطني السارية يوم الخميس والجمعة والسبت على النحو الآتي: