نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي 91 أكواد الخصومات لكافة المتاجر في المقال التالي
عروض اليوم الوطني السعودي 91 أكواد الخصومات لكافة المتاجر حيث تقدم المتاجر خصومات هائلة على المعروضات والمنتجات بمناسبة اليوم الوطني السعودي وكذلك أيضًا المطاعم والفنادق وخطوط الطيران ومراكز الأسنان والتجميل والليزر وغيرها الكثير بمناسبة ذكرى مرور 91 عامًا على توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود وفيما يلي أهم أكواد خصومات اليوم الوطني السعودي 91.
عروض اليوم الوطني السعودي 91
بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تقدم كافة المتاجر عروض اليوم الوطني وهي عروض موسمية لا تتكرر أبدًا خلال العام، أيضًا قامت الهيئة العامة للترفية والاستعلامات بإطلاق احتفالات خاصة يومي الخميس والجمعة بالتعاون مع أمانات المناطق وشهدت المملكة عددًا من الفعاليات والعروض في مدن المملكة تحت شعار هي لنا دار.
كوبونات خصم اليوم الوطني 91
توفر مجموعة من المتاجر سلسلة من العروض على هيئة كوبونات الخصم الإضافية على النحو الآتي:
|اسم المتجر
|كود الخصم
|اكسترا السعودية
|كود nd91
|عبدالصمد القرشي
|كود Q180
|نمشي
|كود HB210
|نون ديلي
|NY65
|اناس
|MZ130
|مفارش الحبيب
|MH359
|لوكيستان
|LO78
|خصم ناو ناو
|BN30
|مودانيسا
|ARD95
|ممزورلد
|FZ029
|سيتروس
|MA256
|سيفي
|Si7
|عود ميلانو
|M61
|فوغا كلوسيت
|KXD
|كارديال
|MH118
|ماكس فاشون
|MV214
|كارفور
|ON66
عروض اليوم الوطني مطاعم
تقوم عددًا من المطاعم بتقديم عروض اليوم الوطني السارية يوم الخميس والجمعة والسبت على النحو الآتي:
- مطعم هرفي الوجبة الثانية مجانًا بجانب عروض مسابقات السحب على سيارة وأجهزة إلكترونية.
- عروض مطعم الطازج الطلب عبر تطبيق الطازج بخصومات 91 ريال للوجبة.
- عرض كنتاكي السعودية خصومات على الوجبات.
- عرض كودو خصم 25%.
- عرض مطعم مايسترو بيتزا البيتزا الواحدة ب25 ريال.
- عرض القرية النجدية مائدة ب91 ريال.
- هارديز الوجبة 91 ريال .
- عرض شاورمر استخدم كود وطني وهيرجعلك 91% من قيمة المشتريات.
- مطعم مطعم أزهار في الرياض يقدم عرض اشتر واحد والثاني ب 0.91 هللة يبدأ العرض 19سبتمبر حتى 25 سبتمبر.
- مطعم عمو حمزة : الوجبة 91 ريال تكفي لشخصين.
- مطعم هرفي اليوم الوطني : اشتري وجبو والثانية هدية.
- عروض مطعم صب واي السعودية يقدم عرض اشتري أي ساندويتش 6 إنش واحصل على الثانية مجاناً. وعرض طبق الساندويتشات + مشروب غازي معلب (2.25لتر) بـ91 ريال، والعرض ساري يوم 22 ، 23 ، 24 سبتمبر.
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